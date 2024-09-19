洋媚女子：森巴尤物 盡騷弗爆身形

潮流興操肌，連樣索偈辣嘅性感尤物亦變成操肌達人，只係佢非但冇變成筋肉人，反而更添健康美感，講緊嘅就係呢位來自巴西嘅辣模Vanessa Vailatti喇！

未來天后 森巴女郎嘅身材真係辣到爆，心口一對激凸車頭燈加上渾圓結實美股，真係睇到男士流晒口水！而佢哋副偈之所以咁弗，當然唔係因為跳森巴舞啦，而係喺健身室勤力鍛煉用汗水換番嚟㗎！唔知係咪咁嘅緣故，性感尤物Vanessa Vailatti練到上癮，近年更銳意轉型做健身達人添！

出生於巴西聖卡塔琳娜州瓜拉米林市鎮嘅佢，幾年前喺裸模界出道，憑住迷人樣貌及火辣身材而人氣爆升，瞬間成為男士心目中嘅女神，更被喻為未來天后級裸模。而Vanessa Vailatti轉型做健美網紅其實亦有迹可尋，話說喺大學時期佢已經好鍾意健身，憑住一身優美嘅線條，加上激凸車頭燈而被星探發掘，不過當時佢嘅夢想係希望成為健美運動員，所以拒絕咗對方，只係後來抵受唔住金錢誘惑便決定盡地一鋪。

重拾夢想 坦言諗住喺裸模界搵快錢嘅Vanessa Vailatti，冇諗過自己會一做便做咗咁多年，亦冇諗過自己嘅成績會咁好。甫出道即成名嘅佢，先後為多本男士雜誌及著名寫真網站拍攝寫真，後來更遠赴美國全力發展裸模事業。咪以為佢只係一味拍攝寫真，憑住巴西女郎獨特嘅氣質，亦客串演出過唔少MV同電影。

一直專注於模界事業嘅佢，早前踩埋入網紅界，透過性感寫真吸納人氣，同時又開設埋OnlyFans帳號，為會員獻上限制級寫真及影片搵銀。而近期佢分享唔少操肌影片，又勁騷腹肌同馬甲線，據佢稱自己做咗裸模咁耐，係時候趁仍年輕重拾健美運動員嘅夢想，並計劃喺明年參加健美比賽，而粉絲亦紛紛送上祝福希望佢能旗開得勝！

Profile

出生地：巴西

身高：165cm

三圍：34F-24-36

社交網站 家陣Vanessa Vailatti嘅身形比初出道時，雖然肌味十足，但無損佢副靚偈嘅吸睛度，尤其係佢勁操之下嘅結實美股，配合埋T-Back所帶嚟嘅視覺效果，更係冇得頂呀！

撰文：魂