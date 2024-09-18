色日放送：床上勤操練 互動更激烈

成功一定要靠努力，床技亦一樣要努力鍛煉，就好似日本AV女優咁，佢哋為咗精益求精而勤加操練床技，務求令演出更加精彩，亦搞到對手欲仙欲死，觀眾睇到興奮無比！

蛻變癡女 喺Moodyz出品嘅《現役寫真偶像的快感特訓》入面，塔乃花鈴由寫真偶像轉型做AV女優，並希望成為出色嘅癡女，於是佢請教癡女前輩彌生美月，但係齋講係唔夠，所以叫來男優同花鈴練習各種床技，由前戲開始逐步練習，花鈴漸漸掌握到點樣令男人欲仙欲死，而不致於過早爆發嘅秘訣，更加學識點樣引發男之潮吹添！

爆發潮吹 同樣由Moodyz推出嘅《全部初體驗！床技開發3本番！》當中，雖然瀧冬煇覺得自己嘅床技都已經有番咁上下水平，但係要令自己嘅表現更佳，便需要提升敏感度，所以搵來精油按摩師以獨特嘅手藝幫手，果然佢喺男優嘅前戲刺激下好快就慾火高漲，當男優再加把勁時，更爆發出激烈潮吹，場面相當震撼呀！

口技特訓 片廠FALENO製出嘅《口技強化特訓》，講述茉城麻美呢位可愛巨乳妹好有自知之明，了解到自己嘅口技仲未夠班，決定進行特訓，先搵棒棒玩具練習熱一熱身，然後為男優細意地吹奏一曲，期間仲聽從男優嘅意見加以改善，令口技水平得以提升！最後麻美為咗話畀大家知佢已經「神功大成」，仲一次過舌戰3名猛男添！而喺麻美精湛嘅口技之下，3位久經性戰、持久力十足嘅男優，亦要敗陣，好快就被麻美引爆！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：做人冇話可以一步登天，所以學藝成功之後都係精益求精，就好似今日為大家介紹嘅「床技特訓系列」咁，AV女優都要進行特訓嚟提升能力！喺3部作品中，本仙最鍾意塔乃花鈴主演嘅《現役寫真偶像的快感特訓》，原因係花鈴人靚波正，演出時仲怕怕醜醜，真係好吸引！而且今次仲搵埋癡女王牌彌生美月教授床技，貼近特訓主題之外，仲帶有一種代代傳承嘅感覺添！

撰文：賢