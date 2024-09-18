歡樂性講堂：夢熊有兆 擔心「食錯嘢」

Q：我今年35歲，已婚，剛發現懷孕。我是首次懷孕，由有生育計劃便開始服用葉酸，但近幾個月在飲食上鬆懈，吃了不少次日式刺身放題，日日飲凍飲，又服用過傷風感冒藥，很擔心影響胎兒，現在立即戒口，連月餅都不敢吃了。另一問題，某次性行為，應該是「成功造人」的那一次，我和丈夫都喝了不少酒，這又會影響受精嗎？希望解答，謝謝。Fifi

A：在最初懷孕的一兩個月，有些女性未知已懷腹中塊肉，直至夢熊有兆，準媽媽禁不住擔心飲食習慣或許有誤，可能影響到胎兒成長。首先，葉酸屬水溶性維他命B群，在蔬菜的綠葉、水果、動物肝臟中含量最為豐富，有助人體新陳代謝，孕婦若缺乏葉酸會出現貧血、怠倦、情緒低落、流產、早產、生產困難等問題，胎兒亦容易有缺陷。刺身海鮮類和凍飲類，華人文化的飲食觀念視它們為生冷食物，不適宜懷孕女性食用。從衞生保障角度，孕婦應謹慎挑選食材，若進食了含菌量過高或潛藏病毒的食物，有機會導致早期流產，此類食材可戒則戒。至於酒精，只要你和丈夫並非長期酗酒，一時酒醉並不會影響受孕。作為準媽媽，你能即時忍口是好事，停止食用某些高風險食物，但卻不必過分擔心曾經「吃喝不對」而對自己加諸心理壓力，應避免引發懷孕期焦慮，只要從今日起，盡力保持懷孕期內身心健康便好。今年少吃高糖高熱量的月餅和節慶食品，滴酒不沾，注意營養均衡吸收，均有助保障孕婦健康。建議你盡快去醫院登記排期進行一系列的產前檢查，若你懷疑在受孕初期曾不當服用呼吸道藥物，應於約見醫生時，交代病歷和藥物具體名稱，陳述憂慮，由醫生評估藥物風險。祝福你身心健康，生個健健康康的寶寶！