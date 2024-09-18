今夜一丁：俄羅斯索模 半裸誘惑

「小時了了，大未必佳」呢句話唔止能用喺才智上，有人話亦能放喺女性嘅美貌上，不過若然套用喺俄羅斯索模Anna Arilaviee身上的話，就絕對唔適合喇！

天生麗質 正所謂「女大十八變」，但究竟係變得愈來愈好，定愈來愈差呢？咁就真係好難講喇！不過出生於俄羅斯聖彼得堡嘅Anna Arilaviee就肯定係屬於前者喇！佢細個生得可愛標致，被稱讚為小美人，長大後不但亭亭玉立，而且發育得非常好，身材有前有後，相當火辣誘人，尤其一對F奶夠晒吸睛，真係索到啪啪聲，所以話佢係由細到大都咁靚，絕對唔係亂噏！

而作為裸模兼性感網紅嘅佢，所影嘅寫真更係令男士睇到流晒口水！事實上，早喺2018年佢以裸模身份為著名男士雜誌拍攝寫真，憑住美貌及養眼身材，瞬即令佢人氣大爆發，連同佢嘅IG粉絲亦暴增。只係有眼利網民卻發現，早喺佢投身裸模界之前，曾經做過兒童模特兒！

贏盡人氣 原來Anna Arilaviee嘅母親亦係模特兒，而遺傳到母親美貌基因嘅佢，憑住標致可愛嘅樣貌而成為兒童模特兒，直至升讀高中時，因為要專注學業而停止演出工作，亦因為咁，佢希望將來以模特兒為職業。大學畢業後，佢便先後到多間模特兒事務所面試，可惜因為身高未達標準高度，結果一直被拒於門外，於是佢把心一橫投身裸模界，成為佢日後爆紅嘅轉捩點。

憑住一輯又一輯嘅辣照，Anna Arilaviee贏盡人氣兼吸金，及後佢更踩入網紅界，除咗為內衣及泳衣品牌代言，更開設埋直播頻道，以性感造型做直播，當然亦唔少得收費會員限定嘅限制級寫真及影片。正如Anna Arilaviee喺一次受訪中坦言，細個時從未諗過成為裸模，但係見到依家嘅成績就肯定自己嘅決定冇錯！

Profile

出生地：聖彼得堡

身高：168cm

三圍：34F-24-35

社交網站

為咗裸模及網紅事業發展得更好，Anna Arilaviee幾年前移居到美國，不但令佢嘅成人事業有突破性發展，限制級寫真更係愈影愈有，而將踏入輕熟之齡嘅佢，魅力更係愈嚟愈正添！

撰文：魂