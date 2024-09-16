色日放送：迎月趷籮 慶臀圓

今晚迎月夜，除咗食住月餅欣賞又圓又靚嘅月光之外，梗係要欣賞埋日本AV界嘅美巨尻女優啦，佢哋嘅屁股圓潤彈手且表面光滑，真係點睇都咁吸引，仲有睇住佢哋利用美巨尻引爆男優，更係極上視覺享受呀！

一撻即着 片廠夫人的素顏炮製嘅《沒法忍受溫泉旅行的美尻若妻》，講述大叔吉川喺溫泉旅館遇到貌美又擁有美巨尻嘅人妻夏木鈴，即時起晒痰，之後佢見到夏木鈴進行伸展運動，於是就訛稱自己係健身教練，可以教鈴妹練出誘人身段，然後乘機撫摸鈴妹嘅屁股，估唔到鈴妹相當受樂，原來佢同老公已經好耐冇行埋，所以慾火被吉川一撻即着，二人瘋狂激戰起嚟，仲去埋溫泉打水戰！

彈上彈落 喺ALICE JAPAN出品嘅《無法抗拒模特兒一樣的OL誘惑》入面，雄也本來好討厭返工，但係近日返到公司卻鬼打都冇咁精神，因為嚟咗個新女員工佐野由真，唔單止靚女，仲擁有模特兒咁高挑修長嘅身材，加埋雙腿同美股，真係引死人！而由真對雄也情有獨鍾，經常喺佢面前彎身露底，後來仲主動勾引雄也，以黑絲美腿撩動佢敏感部位，搞到雄也失去理智同由真嚟個辦公室性戰，由真更施展騎功，利用美巨尻嘅彈性喺雄也身上彈上彈落榨取快感！

騎乘練股 於PREMIUM推出嘅《美女模特兒的美尻深蹲》當中，白峰美羽係一位模特兒，為咗令屁股更加結實，便去健身室搵教練指導，由於美羽又索又好身材，換上健身服後身材曲線相當誘人，睇到男教練慾火高漲，趁機抽水之外，仲同美羽講如果想練成蜜桃臀，咁就一定要做深蹲鍛煉下半身肌肉，最好就係用騎乘位嚟練習添！美羽信以為真，便同教練展開騎乘訓練，而且愈練愈陶醉，實行密密搵教練操多幾次。

專家評語

代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：今日為大家介紹3部「美巨尻系列」作品中，本仙最鍾意佐野由真主演嘅《無法抗拒模特兒一樣的OL誘惑》，原因係由真唔單止高挑腿長又大波，屁股亦圓潤彈手，加埋黑絲美眼真係好誘人，而且佢仲識得利用屁股嘅彈性令騎乘動作更流暢悅目，床戰場面相當精彩！

撰文：賢