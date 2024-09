洋媚女子：舌尖上快感 舔得過癮

蠱惑技師

戴眼鏡?好出奇呀!奇就奇在發生喺Alex Romero推出嘅《She Does Everything with Glasses》,當中嘅四眼妹視力正常,亦唔係為造型而戴眼鏡,卻係喺曳曳時有妙用!由多位癡女脫星演出,故事發生喺一間按摩院入面,經常違規偷偷跟男客人提供口愛服務嘅女技師,不但艷名遠播,更憑條脷識轉彎嘅口技及顏面發射而令客人慕名而至,不過因經常誤中眼睛,戴埋眼鏡上陣就點玩都得啦!