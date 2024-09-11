色日放送：辣妹夠放蕩 高潮浪接浪

好多男人都嫌另一半喺床上表現唔夠熱情，因而感到好掃興。AV業界資深人士神仙乙就表示，問題係佢哋唔識搵個辣妹做女伴啫，好似日本AV界嘅辣妹咁，佢哋唔單止又靚女又好身材，而且飢渴無比，同男伴玩到唔捨得落床呀！

全力以赴 於kira☆kira推出嘅《我在配對應用程式中遇到的女孩》當中，洋介最近愛上用聊天軟件溝女，仲結識到渚向日葵，好快兩人就相約一齊出街，而洋介一見到葵妹就雙眼發光，皆因佢係一位樣靚身材正嘅辣妹！而洋介都未講話去邊，葵妹就帶咗佢去爆房瘋狂激戰，洋介冇諗過會發展得咁快，但係呢個時候已經唔理得咁多，一於全力以赴滿足葵妹，大戰幾個回合至肯落床呀。

愛上打真軍 喺Bonita出品嘅《H奶巨乳美人被欺騙中出》入面，乙愛麗絲自稱係一位性經驗豐富嘅色慾之女，呢日佢約咗正太出街，行行吓忍唔住拉對方入公廁，先嚟吹奏一曲，之後再去酒店開房！一上到床，愛麗絲已急不及待剝衫同正太開戰，期間正太趁愛麗絲唔為意偷偷除低安全套，最後中出收場。不過愛麗絲一啲都唔嬲，仲覺得咁玩實在太爽，自此之後便愛上咗打真軍喇！

主動開戰 片廠SOD製作嘅《尾班車上遇到的甜美S蕩婦離家出走》，講述大雄加班至夜深，好彩都仲趕到搭尾班車返屋企，喺車廂佢見到辣妹星乃莉子性感誘人，忍唔住用手機偷拍裙底，點知被莉子發現，大雄驚惶失措之際，莉子就話佢今晚無家可歸，問可唔可以帶佢返屋企過夜，大雄一口答應。返到屋企之後，莉子居然主動同大雄展開床戰，以解決旺盛嘅慾火！經過呢晚之後，莉子成日去大雄屋企過夜兼曳曳！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺3部辣妹系列作品中，本仙最鍾意乙愛麗絲主演嘅《H奶巨乳美人被欺騙中出》，原因係阿妹樣子俏麗又大波，而且仲深諳潮吹絕技，每次噴水都睇到人興奮無比！此外，愛麗絲表現狂野又豪放，將辣妹嘅飢渴表露無遺，並將作品嘅主題發揮到極致！

撰文：賢