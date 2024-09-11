今夜一丁：內衣誘惑 「泰」挑逗

泰國嘅性感女網紅唔止樣索，身材更係正，而且要斯文有斯文，要野性有野性，好似性感尤物Watsamon Samanasing便屬於後者，如大家睇過佢嘅火辣內衣寫真，都會高呼太誘惑啦！

轉行性感 如果以為性感只係着得少布嘅話，咁諗未免太膚淺喇！翻開辭典，性感係樣貌、身材、衣着、氣質等綜合體，簡單嚟講就係能令人產生性誘惑嘅感覺。如果覺得咁講太空泛嘅話，不妨睇吓呢位來自泰國東北部古奇那萊縣嘅性感女網紅Watsamon Samanasing所影嘅寫真，就能領略到性感嘅真諦，而散發出誘人野性美嘅佢，更係令人一見傾心。

事實上，佢自細已經立志投身模特兒界發展，只係開始時並非一帆風順，可能大家會覺得佢樣靚身材正，點解會發展唔順利呢？原來佢最初諗住行清純路線，但係業界已經有好多呢類型嘅模特兒，要喺芸芸之中脫穎而出並唔容易，亦因為咁，令佢嘅事業停滯不前，後來佢把心一橫下轉行性感路線，結果情況便出現一百八十度轉變。

吸金力爆升 改變形象之後，Watsamon Samanasing憑住火辣性感造型，加一頭柔順長髮，令魅力大爆發，睇到男士流晒口水，就係咁，佢嘅事業出現突破性發展，不但工作接踵而來，收入豐厚，同時令人氣直線飆升，而佢亦食住個勢踩入網紅界，成為炙手可熱嘅性感網紅。

隨住佢嘅寫真愈嚟愈少布，更開設埋OnlyFans帳號，為會員獻上更大尺度嘅無底線寫真，令吸金力爆升！不過，佢就話其實當初轉型行性感路線時，曾經有段掙扎期，一來擔心家人會反對，二來唔知自己呢個決定有冇錯，所以佢便抱住破釜沉舟嘅心態盡地一鋪，結果事實證明佢當初嘅決定係正確，最重要係滿足晒男士們嘅眼球！

Profile

出生地：泰國

身高：166cm

三圍：34E-23-34

社交網站

憑住性感誘人嘅寫真，不但令Watsamon Samanasing成為人氣性感模特兒，而佢為會員獻上嘅大尺度寫真，更係令人有面紅耳熱嘅感覺，如果想知佢嘅寫真有幾誘人，不妨去佢IG睇吓。

撰文：魂