今夜一丁：俄國妖精 完美S身形

提到西伯利亞，大家會聯想到啲咩呢？除咗嚴寒天氣同鑽石，相信大家都估唔到，原來仲盛產巨乳索女，其中就有五官標致及胸大腰幼，擁有完美S身形嘅Marina Nabokina喇！

純天然G奶 如果有人同你講：「乜住到西伯利亞咁遠呀！」即係形容嗰度地方相當偏僻，但事實上西伯利亞唔單止有城市，仲有唔少大波索女，出生於俄羅斯西伯利亞地區伊爾庫茨克市嘅Marina Nabokina，就係其中之一。

伊爾庫茨克作為自17世紀以嚟，俄國重要嘅毛布貿易城市，近年轉型發展礦產及農林業，故此雖然話係西伯利亞，但其實佢一啲都唔荒蕪，仲有巨乳索女兼人氣性感模特兒Marina Nabokina，加埋佢心口一對36G純天然巨乳，真係令人流晒口水！所以無論地方幾遠幾偏僻都好，相信男士們都好想親身去同呢位索女見面呀！講真，初時睇到佢喺IG所分享嘅勁辣寫真時，冇諗過佢竟然係來自冰天雪地嘅地方，皆因佢一身小麥色肌膚加巨乳纖腰身材，仲以為佢係由陽光與海灘孕育出嚟嘅孩子，難怪Marina Nabokina初出道時，唔少人都有咁嘅誤會。

最愛曬太陽 點解Marina Nabokina會擁有一身健康膚色呢？原來係跟佢嘅成長環境有關。伊爾庫茨克市年終有近半時間都處於零度以下，所以佢自細便鍾意熱辣辣嘅天氣及陽光，故此喺莫斯科讀大學時，便經常到土耳其旅行兼曬太陽，結果呢個習慣一直維持至今，亦因為咁，而令佢投身模特兒界添！

話說有次佢喺土耳其嘅海灘曬太陽時，被星探發掘，從此展開模特兒生涯。Marina Nabokina表示猶記得當時事務所，問佢最想做邊類型Model時，佢二話不說便指想成為泳衣模特兒。事實上，如果有留意佢喺網上分享嘅寫真，會發現絕大部分都係泳衣照，當中更有唔少喺海邊拍攝，便正如佢所講，想趁工作期間去曬太陽，可謂一舉兩得。憑住性感泳衣照加索樣靚偈，試問佢點可能唔爆紅呢？

Profile

出生地：俄羅斯

身高：170cm

三圍：36G-22-35

社交網站 雖然Marina Nabokina人索波正，但其實佢近年至登陸網紅界，雖然起步係遲咗啲，但係憑住佢胸前優勢加上性感寫真，相信喺短期內成為百萬級網紅並非難事。

撰文：魂