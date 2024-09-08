色日放送：陪瞓女將 共進溫柔鄉

女將係日本獨有嘅稱號，意思係指老闆娘，而喺日本AV界就有唔少以「旅館女將」為主題嘅作品，當中佢哋招呼周到又體貼入微，除咗陪飲陪食，仲獻身陪瞓，令客人冧到震！

服務至上 喺溜池滾球出品嘅《巨乳人妻女將無限制旅館》入面，佐山愛係一間溫泉旅館嘅老闆娘，每次見到有單身男士入嚟住，都會提供貼心服務，先入房吹奏一曲，到晚膳時會餵對方食飯飲酒，之後齊齊浸溫泉兼打番場水戰，最後同床共寢更係指定動作，就係咁，吸引愈來愈多男客人嚟幫襯，令溫泉旅館嘅生意蒸蒸日上！

情不自禁 於RUBY推出嘅《一日女將就任》當中，葵百合香呢位巨乳美熟女被委任成為溫泉旅館嘅一日女將，雖然任期只得一日，但係百合香亦抱住瞓身服務態度去招呼客人！而男住客見到百合香散發出誘人嘅成熟韻味，都會情不自禁硬朗起來，百合香當然知道佢哋有咩需要啦，即刻同對方展開和室激戰，之後再去溫泉玩多轉，百合香更唔介意打真軍兼中出收場，梗係令客人心滿意足啦！

3P混戰 由片廠FALENO製作嘅《美巨乳若女將經營的旅館》，講述八蜜凜自從成為一間溫泉旅館嘅女將之後，慕名而來嘅男客人愈來愈多，之所以咁多人嚟幫襯，都係為咗見識一下凜妹心口對極品H奶，男客人除咗可以口手並用，仲可以同八蜜凜埋牙激戰！如果同一時間有兩個客人都有需要的話，體貼入微嘅八蜜凜就會一次過招呼佢哋，嚟個3P混戰都冇問題！

撰文：賢