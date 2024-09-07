世界Cup：藤川愛依北海道K奶

逛開日式超市，唔難發現凍櫃入面有好多奶製品都係來自北海道，事關當地嘅酪農業相當發達，盛產又香又濃嘅鮮奶，令人回味無窮！其實北海道仲盛產乳量驚人嘅美女，寫真界新勢力藤川愛依就係其中一位！

長身配巨乳 喺現今日本寫真界入面，要搵出幾個上圍激凸嘅「乳牛級」女優，絕對唔難，除咗天木純、柳瀨沙希、青空光等大家熟悉嘅名字，仲有一位來自「酪農王國」北海道嘅美女好值得留意，佢就係藤川愛依！

今年25歲嘅愛依，面尖尖，眼大大，鼻高高，因妝容化得幾濃吓，艷麗指數高，氣質帶幾分成熟。可能有人會覺得阿妹靚得唔夠自然，但其實佢最大嘅賣點唔喺個樣度，而係身材！首先，愛依嘅個子高挑，有成5呎5吋高；其次，呢位長身女優嘅上圍達43吋，仲要係K Cup，單單呢個Cup數已經令好多同行望塵莫及，要吸引觀眾注意，真係話咁易！

假日拍寫真 眾所周知，北海道嘅天氣凍起上嚟落晒雪，外人未必頂得住，而喺當地出生嘅愛依，身上咁好肉地，照道理應該幾抵得冷，但事實又並非如此。據愛依表示，早前拍寫真碟，導演要求佢喺寒冷嘅戶外大玩濕身誘惑，差啲凍到佢頂唔順要嗌停，好彩最終都能夠完成拍攝，但就令佢懷疑人生，思考自己到底係咪生於北海道。

值得一提，家陣愛依話就話係寫真女優，實質上只係以客串形式演出，本身有份正職，喺札幌一間廣告公司做辦公室女郎，只能夠利用假期去拍寫真。講真愛依身材咁勁，出道之後又有咁多人留意，相信好快會備受力捧，到時應該就會全職拍寫真，為粉絲獻上更多精彩演出。

客觀評乳 Cup數：K

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：分量大得有啲誇張，望落每邊胸嘅Size比起佢個頭仲要大！

社交網站 藤川愛依除咗拍寫真，平時亦鍾意玩自拍，好多相片都係酥胸半露，登入其社交網，就可以見識到佢嗰副乳牛級身材。

Profile 年齡：25歲

身高：5呎5吋

三圍：43K-26-38

撰文：賢