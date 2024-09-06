洋媚女子：加料按摩樂趣多多

邊間按摩院有加料服務？咪心邪呀！講緊嘅係四仔片中嘅色情按摩院咋，當中一眾男女主角喺按摩院偷偷摸摸，享受銷魂服務真係爽到震！

四手亂彈 片廠Sweet Sinner炮製嘅《Seductive Massages》，當中嘅按摩院專門提供香艷服務，更搵來Anikka Albrite、Aidra Fox等多位索女脫星擔任按摩師，憑住雙飛按摩服務及刺激過癮四手亂彈嘅玩法，令男士慕名而至。此外，佢哋更為熟客提供限定3P服務，難怪呢間情色按摩院客似雲來！全片有大量超特寫鏡頭，仲有脫星嘅肉緊床上反應，必定令觀眾睇到興奮無比。

不能自拔 老婆鍾意去按摩，返嚟春風滿面笑呵呵，仲話按摩樂趣多，真相係佢偷食咗嘅男技師有幾多個？想知當中來龍去脈，就要睇Naughty America嘅新作《I Have A Wife #90》喇！由Jasmine Wilde、Penelope Kay等巨乳脫星飾演沉迷情慾按摩嘅人妻，講佢哋婚後一直得唔到滿足，一次去按摩被男技師施展精妙手法，開啟咗佢哋嘅情慾大掣，令慾火一發不可收拾，自此便不能自拔，每日都要去搵男技師曳曳！

巨乳誘惑 身正不怕影子歪，但係面對巨乳技師波濤「胸」湧嘅視覺誘惑，兼喺按摩期間大玩擦邊球，有邊個男人能夠抵擋得住吖？Deep Lush出品，由Owen Gray自導自演嘅新作《Busty Vixens #2》，便以此為題材。雖然係零劇情，但憑住一眾脫星拋胸演出已經夠晒吸睛，佢哋更各展球技，好多都係聞所未聞嘅巨乳玩法，令人大開眼界！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：以情慾按摩院為題材嘅四仔有好多，但今次嘅推介可謂近期最精彩嘅作品，好似玩3P誘惑嘅《Seductive Massages》，以及人妻偷食男技師嘅《I Have A Wife #90》均屬高質之作。不過講到夠吸睛又夠精彩，搵嚟一眾巨乳脫星參演嘅《Busty Vixens #2》，值得大家再三回味。

撰文：魂