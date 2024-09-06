今夜一丁：百合川莎夏日俄混血插畫師

好多人都鍾意睇漫畫，而日本漫畫更加可以話紅遍國際，近年喺市場上仲能夠將美國漫畫壓迫到喘不過氣添！提到漫畫，不少日本寫真女優都係資深漫畫迷，甚至仲有一位係插畫師，佢就係百合川莎夏喇！

獨特氣質 喺日本寫真界有好多擁有外國血統嘅混血兒女優大放異彩，好似星名美津紀、小林惠美咁，提到小林惠美，佢曾經表示自己之所以生得靚女又好波，全因為擁有俄國血統。雖然惠美已經封胸多年，喺現役女優當中亦有另一位同佢一樣擁有俄國血統，呢位就係今日同大家見面嘅百合川莎夏喇！

今年29歲嘅莎夏天生一副正統派美貌，綺麗迷人，而且五官標致，更散發出一股俄羅斯女郎獨特氣質，所以被稱為「俄羅斯娃娃」。雖然莎夏嘅身材冇俄妹咁高挑，但係上圍豐滿且腰幼臀圓，火辣度絕對唔會輸畀班俄妹㗎！

重新出發 百合川莎夏喺2020年投身寫真界搵食，當時嘅藝名叫做莎夏菜美，推出咗4隻寫真DVD之後，人氣仲未見起色，所以早前便改用現有名字重新出發。莎夏本身質素唔差，只係欠啲話題同運氣，而重新出發後佢就遇正寫真界出現咗一位當紅炸子雞，就係雪平莉左，由於莎夏同佢個樣有幾分相似，亦因為咁，令到佢愈來愈多人認識，人氣亦隨之急升喇！

除咗拍寫真，莎夏因為自小熱愛睇漫畫，所以練得一手好畫功，後來仲做埋插畫師，更為雜誌畫連載漫畫，仲曾經親自扮演番筆下嘅性感女郎添！睇嚟莎夏不妨畫番套特色漫畫，並且自畫自演一次，應該可以會為寫真之路寫下輝煌一頁呀！

社交網站 百合川莎夏喺寫真界活躍度愈來愈高，從其社交網當中就可以睇到好多有關阿妹為不同單位拍攝嘅消息，當然亦可以欣賞到莎夏嘅大量性感照片啦！

Profile 年齡：29歲

身高：5呎2吋

三圍：35F-23-35

撰文：賢