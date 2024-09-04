歡樂性講堂：月事失調影響生育計劃

Q：我29歲，結婚兩年多，最近一年幾，月經完全不準，往日月經周期約30多天，來5天，經量正常。但自一次來經十幾天兼大出血，去了求醫和服用止血丸後，經期就亂了。月經周期愈隔愈疏，現在差不多4個月才來一次，當流量太嚴重便要服用藥物去快速止血。我和丈夫一直嘗試努力造人，月經不來有時弄得我們誤會了，驗孕結果卻只是空歡喜。而月經不來令我經常肚谷谷，非常不舒服。我們渴望快點生孩子，但努力多時依然失敗，漸漸不抱寄望了。所以我想了解這情況算是月經失調嗎？會影響生育嗎？這情況下怎樣增加受孕機會？謝謝！Ivy

A：醫學上，一般以月經周期相隔28天作為計算基準，推前或延後7天仍視作正常範圍。來經日期約4至5天左右，總經血量平均35毫升。基於體質差異，生理周期略有早遲長短仍可歸納為正常。

月事失調分兩種不規律情況，皆涉及體內賀爾蒙分泌失常。第一種叫做「經行先期」，其定義是月經周期縮短，提前8天或以上，症狀常見成因是黃體素不足或懷疑患上甲狀腺疾病；第二種叫做「經期錯後」，其定義是月經周期延長，遲來超過8天或上，常見成因包括身心承受高壓、雌激素失衡、女性過度節食導致營養不足、過勞和睡眠不足、新陳代謝受擾等。

你的月經失調情況屬「經期錯後」，慣性地變成「四季經」症狀，月事延期太久，子宮內膜不斷增厚，但排不出月經，會導致長期腹部不適、月事來潮卻血量淋漓、有瘀血或血塊，呈現各種不良症狀，性健康差，生殖機能響起警號，暗藏不孕危機。

為免錯過懷孕的黃金時機，建議你盡快求醫和進行全面的婦科檢查，由醫生評斷不孕風險。藥物層面，西醫會使用賀爾蒙藥物協助女性調整經期，中醫的中藥配方療程同樣具有調經效用。個人層面，宜注意身心健康，自我放鬆。籌劃生育層面，由於在經期恢復正常前，難以用日子去推算排卵日，在此期間，女性需使用排卵棒，檢測排卵日，以助增加懷孕機率。