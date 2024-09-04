今夜一丁：加國網紅Sabrina Vaz 露肉挽頹勢

究竟係女大十八變，定係有錢大過天？先至可以將一位純情玉女，轉型變成火辣尤物呢？講緊嘅就係呢位來自加拿大嘅性感網紅Sabrina Vaz喇！

雙線發展 正所謂「百貨應百客」，無論係純情玉女定狂野癡女都會有捧場客，但講到底（目及）嘢係男人嘅天性，囡囡露得愈多自然愈受歡迎，可能呢個就係令Sabrina Vaz轉型嘅原因！

出生於加拿大安大略省溫莎嘅佢，早喺高中時期已經開始從事網絡創作工作，並積極營運個人社交帳號，製作過多套人氣短片，其中就有憑住翻唱著名歌手名曲而爆紅。藉着網絡人氣，加上迷人嘅樣貌及吸睛身材，Sabrina Vaz好快便吸引到媒體嘅注意，並先後拍攝過多輯寫真，更踩入模界成為時裝模特兒，喺多個時裝展上出Show，聲勢一時無兩，令佢更加堅決要喺網紅界及模特兒界雙線發展。

挑戰尺度 不過隨住Sabrina Vaz嘅新鮮感過去，無論網紅或模特兒工作都呈下滑趨勢，雖然佢曾經推出過多首自創歌曲，但仍難扭轉頹勢，加上隨住年齡增長，踏入輕熟女之齡下，佢開始尋求新方向發展，於是焦點便瞄準「性感」二字。

喺上年開始，Sabrina Vaz不但先後為多本男士雜誌拍攝大尺度寫真，同時又喺網上分享火辣福利照，成功引起網民熱烈回響！要知道佢本身外形就夠正，加上模特兒及網紅身份，早已令唔少網民對佢流晒口水，家陣打正旗號剝衫玩性感，即時令下滑嘅人氣呈V形反彈之餘，寫真工作更係接踵而至。而Sabrina Vaz亦食住個勢，開設埋OnlyFans帳號瞓身露肉，實行趁後生全力搵銀，難怪近期佢所影嘅寫真都係挑戰尺度底線啦！

Profile

出生地：加拿大

身高：162cm

三圍：34F-24-34

社交網站

樣索身材正嘅Sabrina Vaz，雖然已踏入輕熟之齡，但係女人味愈嚟愈濃，加上所影寫真福利度亦愈嚟愈高，相信佢嘅人氣有望進一步飆升呀！

撰文：魂