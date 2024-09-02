色日放送：雙拳敵四手 成晚唔使抖

男人總係得一想二，左右逢源，而喺日本AV界嘅「逆3P系列」，當中嘅男主角高大靚仔有型，啲女見到佢就好似螞蟻嬲蜜糖咁，而且甘願兩女共侍一夫，齊齊上床玩3P真係Happy！

主動出擊 喺GLORY QUEST出品嘅《豐滿雙大胸泳裝蕩婦逆3P》入面，星明日菜、志田瑞希兩個飢渴慾女去到沙灘（目及）仔，見到健碩壯男即刻上前搭訕，而男方見到兩女波大大又夠姣，話咁快三個人就去附近酒店爆房，展開一場3P激戰！兩女聯手夾擊壯男嘅時候相當主動，一次又一次咁令對方硬朗起來，以滿足佢哋無窮嘅慾火！

慾火旺盛 於S1推出嘅《在相親會之後與肉食系癡女離開》當中，奧田咲及小島南呢兩位癡女參加相睇大會，期間佢哋睇中咗小鮮肉洋介，成晚捉住對方飲酒談心，而為免爭風呷醋傷感情，兩女決定齊齊拖住洋介上酒店大玩3P。雖然兩女慾火旺盛，但係啱啱失戀嘅洋介亦儲備大把貨，所以兩女要幾多有幾多，三人齊齊度過一個激情又滿足嘅晚上喇！

筋疲力盡 片廠WANZ製作嘅《甜蜜和玩弄的逆3P》，講述美園和花、濱崎真緒兩個由細玩到大，佢哋唔單止靚女又好波，而且口味相同，最鍾意靚仔，讀書嗰陣已經聯手溝仔，到出嚟社會工作亦喺公司溝靚仔男同事，仲帶對方返屋企玩3P！由於兩女都係女色狼，所以砌完一次又一次，直至男方筋疲力盡為止。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺今次為大家介紹嘅「逆3P系列」作品中，本仙最鍾意奧田咲同小島南主演嘅《在相親會之後與肉食系癡女離開》，因為兩女都又索又好身材，可謂各有韻味，聯合演出絕對精彩，加上劇情講述男主角失戀之後，遇上兩位索女並大玩3P，有一種運勢由谷底反彈到上天花板嘅喜悅，令人睇得特別興奮！

撰文：賢