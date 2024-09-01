洋媚女子：惹火女淫賊 登門竊「慾」

捉到女竊賊，打電話報警至係正確嘅做法，只係落喺四仔片廠手中，卻會變成女淫賊同男主角曳曳嘅情慾場面，想知過程有幾激烈，咁就要睇片喇！

梳化激戰 有賊入屋，老公叫老婆留守房中，然後自告奮勇捉賊，點知事隔半粒鐘都冇動靜，究竟發生乜嘢事呢？講緊係Crave Media製作嘅四仔《Twisted Threesome Tales》劇情，而故事繼續落去，喺房內嘅老婆覺得唔對路，於是行出廳睇吓老公有冇事，卻發現個衰佬原來同女賊人喺梳化曳曳！見到平時戰鬥力弱嘅老公，竟然High到翻晒白眼，嬲爆之下，決定加入戰團！

獻身求饒 由片廠MYLF推出嘅《Love Thy Neighbor》，搵來4位頂流脫星演出，本身已經相當吸引，同時劇情亦十分有趣。故事講由脫星飾演嘅女扒手，見型男鄰居對自己零防備，便經常借埋身機會偷荷包，點知原來一切盡在型男掌握中，女扒手惟有主動獻身求饒，型男非但答應，更喺風流過後沉埋船！

撰文：魂