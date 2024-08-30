色日放送：外表強悍內心極淫蕩

家陣唔單止男仔鍾意練大隻，好多女仔都鍾意練到一身肌肉，而喺日本AV界亦有唔少呢類運動健美型女優，佢哋外表強悍，但係見到男人就會發晒姣，喺床上搞到欲仙欲死，令觀眾睇得興奮無比！

美股誘惑 喺SOD出品嘅《用性感桃尻誘惑男性會員》入面，十束流羽係私人健身教練，而佢亦寓工作於娛樂，皆因佢最鍾意大隻仔，每當進行一對一指導嘅時候，佢就會施展桃尻誘惑，搞到對方不知所措兼硬朗起嚟，然後流羽就會主動以騎乘位進攻，有咁索嘅女教練獻身，係男人都唔會拒絕啦，所以流羽都不知幾開心，有時仲同兩個大隻仔玩3P添！

大雨奇緣 片廠ALICE JAPAN製作嘅《突如其來的大雨，我和女上司下班無法回家》，講述都月琉衣紗係一家建築公司嘅女工頭，每日都做粗重工作，因而練到一身肌肉。有一晚，佢同男工人亮平一齊坐貨車收工，點知遇上大雨，架車仲死埋火，兩人惟有留喺貨車等候救兵。呢個時候兩人突然擦出愛花火，後來更加發展成激烈車震，就係咁，出現外面橫風橫雨，車廂內翻雲覆雨嘅場面喇！

全面服務 於PLANET PLUS推出嘅《筋肉女僕》當中，由女優「Chan與田」飾演女僕，佢五官標致，而且擁有一身結實肌肉，呢日佢就為單身有錢仔大雄上門打理家務，而大雄一見到田妹就起晒痰，仲話想摸吓佢身上嘅肌肉，田妹一口答應，而大雄先由手臂開始撫摸，一路掃落去胸部，大雄愈摸愈興奮，於是田妹立即幫佢解決慾火。自此之後，Chan與田除咗上門做家務，仲同大雄上床激戰，令主人身心舒暢！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺3部作品中，本仙最鍾意都月琉衣紗主演嘅《突如其來的大雨，我和女上司下班無法回家》，原因係琉衣紗美艷迷人，而且身材健美結實，今次扮演地盤女工頭角色好適合，而且去到工地拍攝，又花心機營造一場大雨推進劇情，充滿真實感，令人睇得更加投入，確係不可多得嘅用心之作！

撰文：賢