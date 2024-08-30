今夜一丁：Charlie Red捷克女郎脫出「錢」途

男士對捷克嘅印象，最多都係足球隊，其實當地亦盛產美女，其中就有呢位性感模特兒兼脫星Charlie Red，由今日開始大家一定要識得佢喇！

轉戰四仔界 相信大家都應該會知道捷克唔單止盛產石榴石同化妝品，香氛蠟燭亦馳名世界，不過對男士嚟講，更應知道當地亦係盛產索女嘅國度，好似出生於捷克東部奧洛穆茨扎布熱赫嘅Charlie Red就係其中之一。

由於佢喺以農業為主嘅鄉村成長，所以自細夢想能夠喺大城市生活，於是升讀大學時便搬到首都布拉格居住，而修讀藝術嘅佢，畢業後先後喺畫廊及外貿公司工作，但係刻板嘅上班生活，令佢覺得相當苦悶。有一日，佢留意到模特兒事務所招聘成人模特兒，決定膽粗粗一試，結果成功獲得取錄，憑住迷人樣貌及惹火身材，甫出道便備受注目，更拍攝多輯裸體寫真而人氣急升，後來佢轉戰四仔界，希望令事業更上一層樓。

自家製影片 雖然Charlie Red知道挾住裸模身份，會對脫星事業有幫助，但係佢冇諗過竟然會引起如此大反應，各大四仔廠都爭相向佢招手，最終獲著名成人影片網站Adultprime重金禮聘演出處女作《Adorable Flat Chested Redhead》，片中佢以一頭火紅長髮登場，加上玲瓏浮凸身材以及出色嘅床技，處女作不但深受歡迎，更獲得歐洲一間大型四仔片廠簽約成為專屬脫星，喺短短半年內便已演出超過30套作品，呢個成績相當厲害，更喺歐洲脫星界中少見。

憑住超強人氣，佢獲美國四仔片廠Evil Angel邀請演出，令佢嘅人氣大爆發，及後更移居美國全力發展脫星事業，更踩入網紅界並開設OnlyFans帳號，實行以自家製限制級影片全力吸金。

社交網站 Charlie Red喺脫界嘅成績真係勁到痹，不但先後喺多個四仔頒獎禮獲得「最佳新進脫星」、「最佳歐洲脫星」等提名，而佢嘅OnlyFans人氣亦相當勁，難怪佢冇後悔投身成人業界發展啦！

Profile 出生地：捷克

身高：170cm

三圍：35D-24-35

撰文：魂