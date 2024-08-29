今夜一丁：矢代珠理想做剝衫歌手

家陣做歌手，除咗聲要靚、歌要精、舞要勁之外，仲要識得樹立一個討人喜歡嘅形象，咁先有機會出人頭地！好似來自日本寫真界嘅矢代珠理，深明自己可以靠身材食胡，所以立志要做一位聲色藝俱全嘅歌手！

天上來嘅BODY 唔少日本寫真女優都有特別嘅外號，好似大波妹原紬被人封為「完售女王」，理由係出親寫真碟都好快賣晒，又好似日向葵衣因為攝影會有大量參加者，獲得「日本一攝影會排長龍偶像」之稱。至於今日為大家介紹嘅矢代珠理，就被人稱為「天上BODY」，事關現年20歲嘅佢，身材曲線實在太火辣誘人，心口對H奶夠晒分量，屁股又圓又翹，加埋肌膚白滑，樣貌又嬌俏，相信大把男士為佢着迷。

立志要登上舞台 矢代珠理喺兩年前被藝能事務所發掘，加入寫真女優行列，在此之前因做過兼職模特兒，所以對於擺甫士影相，可以話係難佢唔到！另外，珠理一向自信心爆棚，喺一次訪問中坦言，冇話特別以邊一位寫真天后為目標或學習對象，改善寫真演出都係靠自己，而且咁樣先會突出到個人風格喎！談及未來發展，珠理話好希望可以推出實體寫真集，仲好想做歌手，更打算將寫真女優同歌手兩個職業二合為一，即係想喺舞台上邊唱歌邊剝衫，炒熱現場氣氛！阿妹嘅Idea似乎幾有新意，希望佢可以快啲達成目標啦！

社交網站 近期矢代珠理喺寫真界相當活躍，登入其社交網，你就會發現佢頻頻喺唔同傳媒出鏡，仲影咗大量養眼度極高嘅靚相添！

Profile 年齡：20歲

身高：5呎2吋

三圍：37H-25-36

撰文：賢