色日放送：借宿一宵 激戰到聽朝

喺日本一旦趕唔切搭尾班車返屋企，好多時都會租住酒店過一晚夜，而AV界亦有唔少以此為主題嘅「終電系列」，不過當中嘅男女主角就好好彩又有艷福，往往遇到朋友提供床位，跟住仲上埋床搞到天光，真係夠晒Happy呀！

波波掃蕩 喺S1出品嘅《當我接受女店長的邀請到她家中》入面，涼真工作至深夜先至收工，但係尾班車已經開出，佢醒起公司門市部女店長鷲尾芽衣住喺附近，於是佢就膽粗粗上門搵芽衣借宿，一向樂於助人嘅芽衣唔單止好貼心咁招呼涼真，仲幫佢按摩消除疲勞添！由於芽衣有對大波波，無意間掃蕩到涼真嘅身體，搞到佢慾火高漲，忍唔住對芽衣又攬又錫，而單身嘅芽衣猶如久旱逢甘露，一場激烈床戰火速展開！

飛擒大咬 於溜池滾球推出嘅《錯過尾班車的人妻變成了只想上床的野獸》當中，後生仔裕太喺餐廳打工滿一個月，終於收到第一份糧，於是邀請對佢照顧有加嘅人妻同事佐山愛食飯。期間裕太見到佐山愛不停飲悶酒又唔捨得走，一問之下才知佐山愛備受老公冷落，仲成日唔返屋企添！兩人飲吓又傾吓，最後搞到趕唔切搭尾班車，兩人惟有租酒店過夜，喺酒精催化下，佐山愛對裕太飛擒大咬，雖然裕太感到有啲驚訝，但係知道佐山愛身心寂寞，於是放開懷抱盡力慰藉對方。

K奶誘惑 同樣由S1製作嘅《同班同學用她的乳房引誘我》，講述將暉與舊同學聚會，由於大家咁耐冇見，飲到興高采烈搞到好夜先散場，而大波妹凪光因而錯過尾班車返唔到屋企，對凪光心儀已久嘅將暉就趁機獻殷勤，帶凪光返屋企住宿一晚。當凪光沖涼嘅時候，將暉從門隙偷窺，嘩！不得了！凪光被水沾濕嘅K奶真係好誘惑呀！呢個時候凪光發現咗將暉，不過佢完全唔嬲，反而叫對方一齊沖涼，仲用對K奶大玩波地，爽到將暉嗌晒救命！跟住兩人就上床大戰，砌到天光先至夠皮呀！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺3部作品當中，本仙最鍾意佐山愛主演嘅《錯過尾班車的人妻變成了只想上床的野獸》，原因係佐山愛嘅肉感身材以及極品H奶真係好吸引，加上愛妹喺床上表現出肉緊嘅反應同姣爆表情，令床戰精彩度爆燈，劇情方面亦有紋有路，令人睇得興奮又投入！

撰文：賢