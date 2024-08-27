今夜一丁：佐野渚 巨乳無雙！

話一個人嘅實力勁到無倫，可以用「無雙」嚟形容，好似古代打仗奇才韓信，就被稱為「國士無雙」，而最近日本寫真界亦出現咗一個超新星被稱為「巨乳無雙」，佢就係佐野渚！

形象樸素 古語有話「女為悅己者容」，意思係女人會為咗鍾意自己嘅人打扮，而靠取悅觀眾嚟吸金嘅寫真女優，理所當然要執靚自己嘅面容，但係咪一定要濃妝艷抹先叫靚？查實近年有愈來愈多寫真迷喜歡女優以最自然嘅一面示人，就算形象睇落有少少地味（即係我哋所講嘅老土），亦絕不介意，但大前提係身材一定要夠火辣誘人，今日為大家介紹嘅佐野渚，就有辦你睇，

今年24歲嘅佐野渚，投身寫真女優行列未夠一年，化妝唔濃，形象樸素，凸顯其天真溫馴嘅氣質，實在係人見人愛！更重要嘅係，阿妹嘅身材冇得頂，對H奶又大又脹，仲要係質感天然，彈力十足，配上透明感十足嘅嫩白肌膚，絕對係好波中嘅好波，難怪可以獲得「巨乳無雙」嘅稱號啦！

藉選秀出道 佐野渚喺上年10月加入寫真女優行列，出道契機係參加咗一個由雜誌舉辦嘅選秀活動，並成為3位獲獎佳麗之一。據阿妹透露，本身喺大阪居住，離開校園後去咗一家企業打工，平時接觸嘅人與事可以話係千篇一律，冇新意可言，令一向鍾意思考嘅佢開始對工作前途有所疑慮。由於生活同工作太過刻板枯燥，令佐野渚覺得好唔甘心，並下定決心作出改變，參加選秀就係第一步！

呢次活動令阿妹意識到心口對巨乳可以作為進軍藝能界嘅武器，於是佢開始拍寫真，仲經常喺攝影會活動現身，爭取曝光率，人氣同工作量亦隨之增加，而喺今個月尾仲會推出首隻寫真碟，到時大家記得留意喇！

社交網站 自從加入寫真界，佐野渚嘅人氣愈來愈高，密密獲邀參與攝影活動，登入其社交網，就可以知道佢嘅最新消息。

撰文：賢