今夜一丁：Azura Grace煥然一新 魅力爆燈

打扮對女士嚟講真係咁重要？來自美國嘅Azura Grace就話確實如此！皆因佢冇諗過，原來自己經過打扮之後，唔單止令外表變靚，更令佢嘅人生變得精彩，仲獲讚艷絕裸模界添！

萌生興趣 對美國人嚟講，書蟲係老土嘅代名詞，皆因佢哋唔識打扮，「娘味」十足，而且性格內向，所以當Azura Grace用書蟲嚟形容入行前嘅自己時，實在係令人難以置信呀！

出生於美國亞利桑那州鳳凰城嘅Azura Grace，之所以稱以前嘅佢係老土書蟲並非亂噏，皆因佢自細就好鍾意睇書，其次嘅興趣就係上網打機，全日都可以足不出戶，所以根本唔需要打扮，甚至連頭髮都唔梳，不修邊幅，可謂宅到不得了！既然係咁，點解佢後來又會做咗性感模特兒呢？原來喺大學時期，佢為咗賺取學費，於是喺一間古董店做兼職，期間佢喺店內發現多本陳年男士雜誌，並被書中嘅裸模所吸引，因而令佢萌生成為性感模特兒嘅諗法。

打響名堂 自此之後，Azura Grace開始學化妝扮靚，又睇時裝雜誌嚟買新衫，以煥然一新嘅形象示人，然後自薦到模特兒事務所面試。Azura Grace笑稱猶記得當時事務所經理見到佢之後嘅反應，對方話佢嘅質素唔錯，但喺打扮上需要改善一下。

而經過事務所改頭換面之後，Azura Grace便正式喺模界出道，憑住過人魅力及玲瓏浮凸身材，佢嘅寫真不但深受歡迎，更獲得著名男士雜誌邀請拍攝一輯無底線辣照，從此打響名堂，更獲讚艷絕裸模界。Azura Grace坦言好享受喺鏡頭前裸體演出，更令佢有興奮嘅感覺，表現比着住衫更好添！被問到會否跟其他裸模一樣發展網紅事業時，佢卻表示暫未有咁嘅打算，原因只在於希望能專心發展模特兒事業喎！

Profile

出生地：美國

身高：163cm

三圍：34E-23-34

社交網站 作為性感模特兒界嘅新星，Azura Grace嘅外形絕對有吸金嘅本錢，可惜嘅係佢暫未有發展網紅事業嘅打算，否則相信會有更多人認識到佢嘅魅力。

撰文：魂