色日放送：女秘書幫手 洩慾唔使愁

做老闆除咗可以話晒事，仲可以請個靚女秘書招呼自己，真係疏肝到震！講緊係日本AV界嘅「女秘書系列」作品，當中嘅女秘書唔單止嬌俏迷人，仲好樂意為波士及男同事出火，令辦公室嘅氣氛開心又窩心，工作效率都高啲啦！

填補空虛 喺HIBINO出品嘅《社長秘書之美人妻負責性慾處理》入面，湊蓳係社長嘅女秘書，由於同老公性生活不協調，搞到終於悶悶不樂，社長知道後就為湊蓳填補空虛，兩人經常喺社長室翻雲覆雨！估唔到呢件事被男同事發現，更以此作威脅，要求同湊蓳嚟個辦公室激戰，否則就爆畀佢老公知！湊蓳當然唔想畀老公知佢喺出面劍食，但係跟男同事搞埋一齊就無任歡迎，於是佢爽快答應，仲叫埋社長加入大玩3P添！

任由魚肉 片廠DAS!製作嘅《被一種隱藏的慾望所侵蝕》，講述美谷朱音成為正浩社長嘅私人秘書，不過正浩年輕有為又能幹，一個人都可以處理晒所有業務，而請朱音做秘書嘅原因，係因為佢成日都慾火高漲，方便可以隨時洩慾！朱音起初都有少少抗拒，但係薪酬實在太吸引，所以只好任由魚肉。經過幾次之後，朱音發覺自己嘅身體愈來愈飢渴，樂於被正浩玩弄，更想嘗試其他激烈嘅玩法添！

撰文：賢