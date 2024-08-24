洋媚女子：全裸曬Body 索女有陰謀？

女人總係有啲矜持，除非去咗天體沙灘，否則好少喺陌生男人或閨密男友面前玩裸曬，突然間咁做，仲要喺對方面前揈胸扭籮，擺明有古怪！

存心勾引 閨密一行開，好姊妹即刻喺閨密男友面前寛衣解帶，露出巨乳玩裸曬，莫非為測試對方嘅定力？抑或另有陰謀？想知道真相，睇咗由Tushy炮製嘅新作《Views #6》，自有分曉！影片由Julia Grandi執導，搵嚟Emelie Crystal、Agatha Vega、Mary Rock等索女參演，佢哋喺片中之所以咁蠱惑，全因對閨密個男友起晒痰，於是搵個合適時機玩色誘，再加上閨密男友向來鹹濕，於是姣婆遇着脂粉客，連場肉搏一觸即發。

純粹洩慾 喺泳池享受日光浴，隔籬個索女突然剝光豬裸曬，仲要對住你笑淫淫，心水清嘅男士都知對方擺明發姣想曳曳。咁離地嘅劇情喺邊度搵？正正喺Pure Passion出品嘅《My Sweet Concubine #8》入面睇得到，當中嘅裸曬索女包括Alexia Anders、Jade Kimiko、Mina Luxx同Mina Tran，全部有驕人身材，相信冇咩男士可以抵受得住佢哋嘅誘惑。雖然呢套四仔嘅劇情有啲薄弱，但勝在曳曳場面接二連三，加埋片廠用上大量主觀角度拍攝，令人睇得更加投入。

變本加厲 有冇聽過「防火防盜防閨密」？遇着一而再色誘男友嘅女閨密，睇少一陣都會出事！就好似Vixen製作嘅四仔《Sirens #4》，片中嘅男友就被女閨密成功生擒！影片搵嚟Laurent Sky同Ilya Droombeeld聯手執導，並由4位巨乳脫星Blake Blossom、Chloe Amour、Freya Parker同Lexi Dona孭飛，佢哋喺片中想嗒閨密男友好耐，但次次玩色誘都無功而還，直至某日喺海灘玩樂，決定向對方使出絕招—裸曬攻勢，最終得償所願！話說回來，要喺烈日當空下曳曳，真係好辛苦㗎！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：女人喺男人面前玩裸曬，離唔開兩大目的，一為騷吓自己副靚偈，二為引誘對方作深入嘅互動，而今次介紹嘅3套四仔，一眾發姣女星就將自己嘅「陰謀」暴露於人前，當中又以《My Sweet Concubine #8》一片最令人回味，事關影片用上大量主觀角度拍攝。至於《Views #6》同《Sirens #4》都係高質製作，絕對值得捧場。

撰文：魂