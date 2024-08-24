世界CUP：未梨一花 I乳福神再來襲

日本寫真界有唔少上圍激凸嘅女優被封為「乳福神」，包括喺近期回歸嘅未梨一花，佢嗰對I Cup肉球又白又挺又夠彈，影相嗰陣頻頻出現Big爆泳衣嘅畫面，所以又贏得「爆乳高氣壓」呢個花名。

愛笑又肯露 以巨乳為賣點嘅日本寫真女優有好多，當中更不乏「極品」，即係Cup數大之餘，外形要夠靚夠挺，似水滴又得，似木瓜亦可以，千祈咪下垂，仲要有番啲彈性，加埋表面有一層嫩白肌膚就最好不過！講到咁正，有冇辦睇先？梗係有啦！今日同大家介紹嘅未梨一花，就有一對集齊上述優點嘅極品爆乳！而更難得嘅係，一花敢於喺鏡頭面前騷哥利，着得少布一啲都唔介意，甚至試過赤裸上身，淨係用手遮住乳點，令一對I奶嘅優美形態同質感表露無遺，加上佢嘅性格開朗，好鍾意笑，於是一度躋身「寫真界次世代十女神」之列！

重投寫真界 出生於千葉縣嘅未梨一花，喺2019年以寫真女優身份出道，因演出風格夠大膽，人氣好快彈起，獲得唔少獎項，包括第二屆Sanspo GoGo女王魅力獎、東京Lily「票選2020年上半期MVP」嘅「巨乳偶像獎」、2022年度寫真偶像大獎中嘅金魅力獎等等，仲因為好波又愛笑，被封為「七大乳福神」之一！

由於一花嘅勢頭咁勁，佢喺大約一年半前宣布暫停拍寫真，原因係事務所想佢集中火力向影視界發展，令唔少寫真迷相當失望！好彩，一花喺近日終於回歸寫真界，聽講呢次復出係佢同事務所爭取咗一段時間而得嚟嘅結果，所以佢斬釘截鐵咁話，只要情況許可，一定會堅持拍寫真，以答謝粉絲嘅支持。

Profile

年齡：25歲

身高：5呎4吋

三圍：39I-25-37

客觀評「乳」

Cup數：I

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：一雙肉球脹卜卜，白嫩得嚟又有彈力，加埋表面見到少少青筋，明顯係一對質感天然嘅極品巨乳！

社交網站

未梨一花回歸寫真界之後，密密接咗好多拍攝工作，登入其社交網，就會知道相關消息，仲可以欣賞到大量騷胸半露嘅性感相。

撰文：賢