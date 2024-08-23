洋媚女子：賭博變肉搏 輸贏都要剝

有人話賭錢唔係贏到開巷就係輸清光，只係發生喺四仔中嘅話，無論贏輸都要剝光豬兼上床砌鑊甘！想知究竟發生乜嘢事，就唔好錯過以下介紹嘅3部作品喇！

各出奇謀 有間賭場，客人唔止賭到情緒高漲，男女關係更係混帳，呢間係乜嘢賭場？咪就係DORCEL所推出嘅年度鉅製《Casino Endgame》當中嘅賭場囉！由Herve Bodilis執導，並搵來幾位人氣脫星包括Janice Griffith、Alice Martin等參演，片廠更租用賭場實景拍攝，不愧為鉅作！故事講索名媛舉辦賭王大賽，場內男女為爭奪獎金而各出奇謀，以色誘手段拉攏關係嚟贏取冠軍。

玩得狂野 喺星級賭局竟然玩到汁液橫飛，兼叫床聲四起？只因呢個係脫星賭局！Ricky's Room製作嘅《Superstar Room #3》，由4位天后級脫星上陣，佢哋有賭技又有床技，而且表現夠晒狂野，故此今次便以輸咗要曳曳作為條件，等佢哋賭鋪勁過吓癮，最後仲嚟個情慾大亂鬥添！

慾望高漲 賭枱上明爭暗鬥，賭枱下人慾橫流，呢個正係Hard Art出品及著名女導演Sally Forth所執導《Poker Face》嘅主題，全片共有超過20名男女演員演出，睇得出片廠製作相當認真！故事發生喺一場賭王爭霸賽中，男女賭徒喺賭枱上Cool到爆，卻估唔到喺賭枱下慾望高漲，不但跟對手激情曳曳，更嚟個多人混戰，原來背後涉及複雜嘅利益關係。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：講星級陣容嘅話，搵嚟4位天后級脫星參演嘅《Superstar Room #3》真係冇得輸，只係講到重金製作，租間賭場拍攝嘅《Casino Endgame》名副其實係鉅作！不過如果鍾意睇劇情嘅話，《Poker Face》則會令四仔迷再三回味。

撰文：魂