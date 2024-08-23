今夜一丁：北野真衣 日菲混血 活力四射

夏日熱辣辣嘅天氣難免令人覺得翳悶，但係一提到熱情洋溢，則令人聯想到充滿青春活力嘅美少女，正因為咁，散發出夏日Feel嘅寫真女優特別受歡迎，好似有「至高之夏日偶像」之稱嘅北野真衣就係其中之一喇！

甜美可人 日本寫真界有好多唔同類型嘅女優帶畀大家不同感覺，好似有啲可愛得嚟，帶有一種能夠令男人融化嘅柔弱美，好想抱抱阿妹呵護一番，亦有啲充滿活潑氣息，一睇就知佢可以為大家帶來無窮樂趣，今年19歲嘅北野真衣就係最佳人辦。

真衣妹擁有一副精靈可愛面孔，而水汪汪嘅大眼睛仲散發出一股天真無邪嘅氣息，甚討人歡喜，加埋甜美又親切嘅笑容同潔白牙齒，實在令人有初戀情人嘅感覺，大家係咪好想同阿妹拍拖，感受初戀滋味呢？而真衣同好多近期人氣高企嘅寫真偶像都咁好身材，肌膚嫩白之餘，而且心口斤両十足，雖然佢冇透露上圍有幾大，但係目測估計至少都有E Cup！

動靜皆宜 北野真衣出生於鹿兒島，據聞佢爸爸係日本人，而媽媽則係菲律賓人，難怪佢面上亦散發出一股異國風情。大家都知道菲律賓人好鍾意音樂同跳舞，而真衣亦遺傳咗媽媽呢種特質，所以喺寫真演出上表現得活力四射，配合埋天真燦爛嘅笑容，更帶有強烈嘅夏日感覺，就係因為咁，真衣獲封為「至高之夏日偶像」喇！

除咗寫真演出夠吸引，真衣亦係美少女組合「MOON RABBiTS」嘅成員，喺舞台上載歌載舞同樣發揮出強勁活力氣息！不過，真衣有動嘅一面，亦有靜嘅一面，原來佢好鍾意睇書，特別係有關經濟、商業嘅書籍，睇嚟真衣日後可以學寫真天后杉原杏璃咁做變身做投資專家喎！

Profile

年齡：19歲

身高：5呎2吋

三圍：35-24-35

社交網站

北野真衣周不時都會將自拍嘅性感照放上社交網，將其青春肉體分享畀大家欣賞，所以多啲Click入去必定可以滿足眼球，千祈唔好錯過喇！

撰文：賢