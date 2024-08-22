今夜一丁：清水藍里黑帶波神要嫁人

超彈H奶

日本寫真界有唔少女優活躍多年，依然保持良好狀態，剛剛推出寫真集嘅I奶貓眼女和地司，就係最佳例子，即使已經31歲，個樣都仲係咁可愛，實在相當難得！無獨有偶，今日為大家介紹嘅清水藍里都係呢個歲數，同樣體形嬌小又好波，胸前對天然H奶彈力十足，加埋個樣可愛得嚟又帶有少少柔弱病態美，令男人好想對佢細心呵護，只可惜能夠將藍里私有化嘅男人已經出現咗喇！