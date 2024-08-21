色日放送：真空坦蕩蕩 誘男上床

索女真空上陣，若隱若現呈現透視效果，實在係性感誘人！好似日本AV界嘅「真空誘惑」系列咁，當中嘅女主角成日唔戴Bra，營造出真空飛釘誘惑，睇到男人着晒火，跟住佢就會瞓身為對方出火，相當親切又窩心呀！

瘋狂勾佬 於FITCH推出嘅《丈夫不在不倫OK的訊號》當中，人妻瀨田一花美艷又身材豐滿，但卻備受老公冷落，搞到佢嘅慾火愈來愈旺盛！呢日一花趁老公唔喺屋企，除低晒胸圍底褲，換上透視吊帶長裙喺公寓四圍勾引男人上床，好快佢就搵到目標，兩人一拍即合返屋企開波，掀起條裙就瘋狂抽送。自此之後，一花經常真空上陣，瘋狂勾佬曳曳。

光豬瑜伽 喺S1出品嘅《J奶女孩不愛穿胸罩》入面，瑜伽導師丸石玲愛擁有一對碩大J奶，最鍾意真空做瑜伽，令男學員睇到眼甘甘唔能夠專心上堂，有見及此，玲愛會主動剝光豬，然後用對J奶施以胸夾功夫，再喺軟墊上激戰一場，等大家得到滿足又出晒火之後，咁就可以專心上堂喇！

難以抵抗 同樣由S1製作嘅《彼女之姊令我無法再忍耐》，講述大雄同美子拍拖已有一段日子，為咗令感情更進一步，美子帶大雄返屋企過夜，因而認識到美子嘅家姐本鄉愛，期間大雄發現本鄉愛冇戴Bra，令血氣方剛嘅佢慾火上升，呢個時候本鄉愛主動為佢降火，雖然大雄覺得咁做好對唔住美子，但係本鄉愛嘅熱情實在難以抵抗，於是唔理咁多，砌咗先算！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺今次介紹嘅3部作品當中，本仙最鍾意瀨田一花主演嘅《丈夫不在不倫OK的訊號》，原因係一花身材豐滿誘人，着埋緊身吊帶裙更顯曲線玲瓏，同時施展透視誘惑，配合逼真嘅場景以及生活化嘅劇情，令人睇得投入又過癮！

撰文：賢