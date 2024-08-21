歡樂性講堂：縱慾引發性功能障礙

Q：本人今年30多歲，一年前曾有一段時期因「有錢身痕」連生活都變得非常不檢點。直至連番染性病（幸好能治好），我決心戒掉近乎性上癮的問題。雖然戒了女色，仍以手淫取代，到交了固定女友，才發現自己患早洩和少精（3至5分鐘完事、高潮感覺弱和只有一滴）。女友也很疑惑何以我會這樣，我當然不敢說。看過醫生沒太多改善，看來還是要靠自己，但我可以怎樣做呢？阿輝

A：早發性射精又叫早洩，屬常見的性功能障礙，醫學上界定男性未能持續1分鐘便射精屬於早洩。閣下雖然未跌入醫學界定範圍，但從親密關係而言，滿足彼此的性福需求，還是值得積極去改善早洩問題的。近年，單效單次抗早洩的藥物已獲認證使用，其藥性有助延長時間，令男士重拾性自信。未知閣下求診時，有否獲醫生處方這類助性藥物。當然男士不能長期過分依賴，在房事過程中應嘗試進行持久力訓練，例如改變節奏，重整腦內認知，作自我調節。男士亦必須堅持戒除密集縱慾的不良習慣，休養生息，驅除疲態，好讓生理反應得以逐步復原。

高潮時缺少精液情況，同樣不容忽視。此症名為「乾性性高潮」（Dry Orgasm），它妨礙患者的性趣，最明顯是性高潮感覺下滑，嚴重者更會影響到受孕機率，影響到伴侶的生育計劃。縱慾過度乃成因之一，不過閣下也應提前關注前列腺和腎臟健康，精液量異常有機會因前列腺病變引發。從中醫學角度，前列腺是「精海」，前列腺液分泌乃「根於腎陰，發乎腎陽」，而腎的功能是生精助育、作強助勃。若是腎陰衰微，會減弱前列腺液分泌量；若是腎陽衰微，則精出溢卻沒勁。閣下可考慮中西治療並用，雙管齊下，加快恢復正常生理機能。