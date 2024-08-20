睇片學英文：慾火焚身 床單「滾」唔停

有冇聽過「滾床單」呢？意思係指情侶喺床上翻雲覆雨，而一個「滾」字亦經常同好色男扯上關係，衍生「沙沙滾」、「大滾友」等形容詞，今日就同大家由「滾」嘅英文「Roll」講起，分享箇中有趣話題。

Roll 另有意思 「滾」呢個字可以有好多解釋，形容一個人㷫合合又得，話人出去拈花惹草亦得，原來「滾」嘅英文「Roll」都係一字多義，當佢變咗情色俚語，就會解作曳曳！若然喺後面加個「s」，千祈咪以為係多次曳曳咁解，事關「Rolls」呢個字係暗指臀部。

講起臀部，上一輩嘅人會覺得女人躉大好生養，呢個講法都唔可以話冇根據，事關美國學術期刊《國際肥胖雜誌》（International Journal of Obesity）曾指出，女性臀部又大又結實，患上心臟病、高血壓、糖尿病嘅風險會較低，換言之，身體好，生出嚟嘅BB都會健康啲。

Rock And Roll 雙重享受 有人覺得聽Rock And Roll會好High，但其實玩「Rock And Roll」仲過癮，講緊嘅係一招性愛體位。玩法有少少複雜，首先女方成個人趴喺梳化或床邊，一隻腳掂地，而男方則跨坐喺女伴身上，以雙手支撐身體，就可以進行活塞運動，期間記得喺身邊放一面大鏡。性學家話呢招可以令雙方喺進行活塞運動時，睇埋對方嘅肉緊表情，喺視覺上得到刺激，可以大大提升性愛嘅興奮度。

《Rock And Roll In My Butthole》 扣人心弦 四仔不乏後門主題作品，要成為經典並唔容易，而由Burning Angel Entertainment喺2008年推出嘅《Rock And Roll In My Butthole》，絕對有資格入圍！呢套四仔之所以咁經典，除咗得到Joanna Angel、Jade Jolie、Cali Nova等美股脫星嘅加持之外，片廠為咗營造搖滾味道，特意搵嚟重金屬搖滾樂隊為作品配樂。激情四射嘅床上演出，加埋扣人心弦嘅強勁節拍，令呢套四仔叫好又叫座，仲喺多個四仔頒獎禮上獲得最佳性愛演出、最佳配樂等提名。

同場加映：麻美由真《FXXX & ROLL》 搖滾樂（Rock & Roll）精彩動人，但講到激情四射，AV迷應該會更鍾意呢套由Alice Japan喺2006年推出嘅經典作《FXXX & ROLL》，事關女主角係H奶天后麻美由真！呢位前性感女子組合惠比壽麝香葡萄隊長喺2005年出道，當年憑清純形象加38H巨乳一舉成名，仲喺日本AV 30周年紀念投選中，獲票選為AV史上排名第二嘅優秀女優添！據阿妹表示，之所以加入AV女優行列，係想為日後投身歌壇鋪路，而《FXXX & ROLL》就喺呢個背景下誕生。影片唔止節奏明快，仲會聽到由真獻唱添！

撰文：魂