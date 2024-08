睇片學英文：慾火焚身 床單「滾」唔停

講起臀部,上一輩嘅人會覺得女人躉大好生養,呢個講法都唔可以話冇根據,事關美國學術期刊《國際肥胖雜誌》(International Journal of Obesity)曾指出,女性臀部又大又結實,患上心臟病、高血壓、糖尿病嘅風險會較低,換言之,身體好,生出嚟嘅BB都會健康啲。

有人覺得聽Rock And Roll會好High,但其實玩「Rock And Roll」仲過癮,講緊嘅係一招性愛體位。玩法有少少複雜,首先女方成個人趴喺梳化或床邊,一隻腳掂地,而男方則跨坐喺女伴身上,以雙手支撐身體,就可以進行活塞運動,期間記得喺身邊放一面大鏡。性學家話呢招可以令雙方喺進行活塞運動時,睇埋對方嘅肉緊表情,喺視覺上得到刺激,可以大大提升性愛嘅興奮度。

Rock And Roll 雙重享受

《Rock And Roll In My Butthole》 扣人心弦

四仔不乏後門主題作品,要成為經典並唔容易,而由Burning Angel Entertainment喺2008年推出嘅《Rock And Roll In My Butthole》,絕對有資格入圍!呢套四仔之所以咁經典,除咗得到Joanna Angel、Jade Jolie、Cali Nova等美股脫星嘅加持之外,片廠為咗營造搖滾味道,特意搵嚟重金屬搖滾樂隊為作品配樂。激情四射嘅床上演出,加埋扣人心弦嘅強勁節拍,令呢套四仔叫好又叫座,仲喺多個四仔頒獎禮上獲得最佳性愛演出、最佳配樂等提名。