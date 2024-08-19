色日放送：情慾解禁 突破底線

好多人面對人生第一次都會相當緊張，而日本AV女優亦一樣，佢哋演出「初次解禁」嘅作品都會表現得戰戰兢兢，例如第一次打真軍，甚至係第一次開放後花園，保證令觀眾睇得興奮又過癮！

爆發潮吹 片廠S1製作嘅《震撼L奶少女的性慾覺醒 第一次大抽搐》，講述擁有L Cup爆乳嘅田野憂，喺拍攝呢部作品之前，進行一個月禁慾以提升身體嘅敏感度，將慾火谷到頂峰，然後同男優埋身肉搏。而田野憂除咗初次嘗試被震棒圍攻之外，仲喺男優嘅攻勢之下，第一次爆發出潮吹，仲因為強烈嘅快感而出現高潮痙攣添！

前後夾攻 於Moodyz推出嘅《花狩舞後花園解禁》當中，花狩舞呢位新紮王牌癡女覺得同男優進行一對一床戰未夠滿足，為咗得到前所未有嘅快感，今次決定進行三文治式3P激戰，被兩名男優前後夾攻，冇錯！阿妹係第一次開放後花園畀男優暢遊一番，由於實在太刺激，令花狩舞不停驚呼狂叫，幾乎叫到失聲、爽到失神呀！

反應激烈 SOD專屬女優小湊四葉被喻為頂級女優河北彩伽嘅最強勁敵，因為佢唔單止氣質綺麗動人，而且肌膚鮮嫩身材婀娜。喺呢部《人生初次中出解禁》入面，四葉更作出解禁，全程同男優打真軍，兼且中出收場！由於四葉妹係第一次咁瞓身演出，所以觀眾可以見佢嘅床上反應特別激烈，表情肉緊之餘，仲High到全身抖震添！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙對於人生好多第一次已經記憶淡然，但係每次睇到女優上演人生初體驗都會零舍興奮，亦因為咁，好鍾意睇女優演出「初次解禁」嘅作品！當中最鍾意花狩舞主演嘅《花狩舞後花園解禁》，原因係阿妹本身又索又好身材，今次仲大玩三文治式3P激戰，兼出賣後花園，真係睇到人興奮無比呀！

撰文：賢