今夜一丁：Scarlett Jones 唔做律師拍四仔

喺唔少人眼中律師係何等高尚嘅職業，只係有位索女竟然放棄做律師，反而選擇下海做脫星拍四仔搵食，佢就係來自英國嘅Scarlett Jones，唔知大家有冇睇過佢演出嘅作品呢？

無拘無束 縱使性格有幾反叛，相信唔少有人為咗自己嘅前途，都會做番份正當職業，因此當初Scarlett Jones選擇投身四仔界時，佢嘅家人都大表震驚！

出生於英國中部城市諾丁漢嘅Scarlett Jones，自細生長於一個中產家庭，由於父母管教嚴厲，故此佢由小學到中學時期嘅生活都相當循規蹈矩，每日都係返學、放學及回家做功課，亦因為咁，好少機會接觸到異性。升讀大學時，佢更修讀法律，而父母都希望佢將來會成為律師，前途無限。不過大學畢業後，佢嘅人生就唔同晒，因為佢搬離屋企自己一個人住，生活變得自由自在、無拘無束，佢坦言好似去咗新世界咁Free！事關佢終於可以將潛藏嘅反叛性格釋放晒出嚟，唔單止唔着衫通屋走，仲走去夜店跳脫衣舞，雖然家人知道之後強烈反對，但仍無阻佢銳意發展成人事業。

未來脫后 憑住迷人嘅外形及火辣身材，Scarlett Jones唔單止成為夜店嘅脫衣舞王后，更被脫星事務所睇中邀請演出四仔。原來佢一直都幻想自己有朝一日，能夠喺床上跟男優激戰，因此佢二話不說便答應，並投身脫星界搵食喇！甫出道，佢就為四仔影片網站WankItNow演出處女作《I Think We Can Make a Deal》，雖然呢部作品只喺網上發行，但卻備受關注，令佢人氣急升，唔少四仔評論員更大讚佢嘅演技同床技都一流，未來有望成為脫界天后。

及後，Scarlett Jones挾住人氣，食住個勢進軍裸模界，推出多輯全裸寫真，盡情滿足晒男士嘅眼球。不過問到有冇興趣發展網紅事業時，佢就表示現時會專注演出四仔，加上工作相當忙碌，故此暫時未有此考慮喎！

Profile

出生地：英國

身高：167cm

三圍：35G-24-35

社交網站 喺脫界極速冒起嘅Scarlett Jones，雖然未有意發展成人網紅事業，但佢仍經常喺網上分享性感辣照，令佢嘅X帳號擁有超過37萬粉絲，相信佢成為成人網紅只係遲早嘅事。

撰文：魂