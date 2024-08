今夜一丁：Scarlett Jones 唔做律師拍四仔

未來脫后

憑住迷人嘅外形及火辣身材,Scarlett Jones唔單止成為夜店嘅脫衣舞王后,更被脫星事務所睇中邀請演出四仔。原來佢一直都幻想自己有朝一日,能夠喺床上跟男優激戰,因此佢二話不說便答應,並投身脫星界搵食喇!甫出道,佢就為四仔影片網站WankItNow演出處女作《I Think We Can Make a Deal》,雖然呢部作品只喺網上發行,但卻備受關注,令佢人氣急升,唔少四仔評論員更大讚佢嘅演技同床技都一流,未來有望成為脫界天后。