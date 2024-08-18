洋媚女子：小三坐正 好性省鏡

共侍一夫

原來小三要坐正，未必要跟正印大鬥法！想知固中竅妙，Sinful XXX炮製嘅《Gotcha!》便解答到你。雖然片廠只搵來Karina King及Lenina Crowne兩位脫星演出，但係佢哋人氣十足兼號召力強，必定令四仔迷睇到舔舔脷！內容係講小三Karina King跟人夫床戰時，被大婆Lenina Crowne捉姦在床，卻估唔到佢春心大動並加入戰團，自此之後愛上咗玩3P，更同小三成為姊妹，每晚共侍一夫。