喜雙飛：嬌嫩若妻 御夫實力比併

日本AV界有唔少以人妻為主題嘅作品，當中演出嘅女優都係成熟又有韻味嘅美熟女，但其實人妻亦有好多種，包括剛新婚嘅嬌嫩若妻，今日就搵來兩位擅長扮演人妻角色嘅女優比併一番，睇吓邊個嘅御夫實力最強！

猛扭纖腰 近年美熟女系AV廠翹楚Madonna，招攬咗大量優秀熟女女優，同時銳意將年紀較輕嘅女優打造成為嬌嫩若妻，好似今年25歲嘅栗山莉緒就係其中之一。莉緒初出道時成個妹妹仔咁，五官標致又甜美，真係人見人愛！身材雖然小巧，但係肌肉結實充滿健美感，而且上圍有對D奶，體態美絕對唔會比班肉感大波妹輸蝕！

喺2020年佢由AV廠Ideapocket帶到AV界，之後轉投到Madonna拍人妻類作品，不過當時有好多人都批評莉緒個樣太後生，唔適合飾演人妻角色。然而，莉緒經過改造之後，即刻充滿新婚少婦Feel，並改變以前嘅可愛調皮風格，以溫文親切嘅態度演好人妻角色，令作品更富有味道！不過佢嘅床上表現就一啲都冇變，繼續用摩打腰喺男優身上瘋狂榨取快感，場面激情四射！

栗山莉緒

年齡：25歲

身高：4呎10吋

三圍：34D-22-33

G奶夾爆 今年27歲嘅濱邊栞帆，喺2022年以SOD專屬女優身份出道，由於質素超班，更獲安排成為頂級女優嘅「SODstar」當中。至於栞帆點解會下海拍AV呢？據聞佢本身係婚禮策劃師，而為準新人籌備婚禮嘅時候，發覺佢哋好多時都面對性生活不協調嘅問題，於是栞帆決定親身接觸更多性事，希望日後可以幫助更多新婚夫婦。

栞帆由出道以來，一直表現得相當唔錯，經常用心口對白滑G奶夾爆男優，而且喺SOD嘅培育之下，演技同床技都進步神速，連AV評論家杜哲哉都大讚佢擁有親切大姐姐嘅氣息，仲話佢對吊鐘胸以及曲線優美嘅身材極為吸睛！不過，即使栞帆嘅表現出色，但係SOD當時已經有好多一線女優，加上仲招攬到MINAMO、天宮花南兩花白滑大波妹，所以上年栞帆決定轉投到Madonna發展，並且轉型做人妻角色，發揮其輕熟魅力！

濱邊栞帆

年齡：27歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-24-34

第1回合：鬥親切 濱邊栞帆氣質柔弱，而且散發出一股大姐姐嘅氣息，所以扮演柔弱人妻角色相當入型入格，不過相對於栗山莉緒就欠缺一份新婚若妻嘅溫柔同親切感覺，故莉緒稍勝一籌。

第2回合：鬥身材 栗山莉緒身材小巧又婀娜，尤其係嗰條22吋結實纖腰，令男人好想攬住唔放手，體態美絕對唔會輸畀豐滿大波妹。至於濱邊栞帆肌膚白嫩又好波，一對極品G奶分量十足，相當養眼吸睛，所以呢個回合打和！

第3回合：鬥激情 濱邊栞帆演出床戲時相當投入，到達高潮時更會大聲呻吟，將激情感覺大大提升！雖然栗山莉緒喺床戰都係咁肉緊，但係睇落就冇栞帆咁叫到人火到嚟呀！

Report：各有千秋 栗山莉緒轉型做人妻女優時間較長，所以喺扮演人妻角色方面立體感強好多，扮怕醜老婆又得，飾演調皮飢渴嘅新婚老婆仔亦得！至於濱邊栞帆雖然喺演出人妻角色方面比較單調，但係勝在床戰夠肉緊，表情同叫聲都夠晒誇張震撼，所以兩位女優都各有千秋。

撰文：賢