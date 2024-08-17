洋媚女子：好夢被騷擾一劑嫌太少

同床男女最討厭嘅事，莫過於好夢正酣時被另一半搞醒，跟住仲要瞓唔着，真係火都嚟！之不過，呢種情況發生喺四仔入面，嗰把火就會變咗慾火，繼而觸發一場又一場激烈床戰。

分享秘密 喺四仔界有唔少夫妻檔，但居然有人將閨房秘密拍成四仔，Francesca Le呢位脫星人妻認真出位！由Evil Angel出品嘅《Francesca Le Is A Hotwife #5》，係女主角自導自演之作，搵嚟老公Mark Wood參演，仲將對方每次失眠都要靠曳曳嚟解決嘅房事秘密拍埋出嚟。除咗爆料之外，Francesca Le仲有自肥之嫌，事關佢喺片中會同好幾位大隻猛男輪流進行床戰添！而最有趣嘅係，身為老公嘅Mark Wood，非但唔會睇到眼冤，仲話勁High喎！

自動埋位 已婚女人無端端被老公打擾好夢，十居其九都會表現得好勞氣，又有邊個會好似《Game On》入面一班脫星咁識自動埋位呢！影片由Sweet Sinner出品，四仔名導Mike Quasar主理，並搵嚟Alex Coal、Cherry Kiss同Freya Parker參演。導演話呢套四仔主打浪漫情懷，無論運鏡、用色同服裝設計都落足心思，劇情則講述老夫老妻喺睡房瞓覺，可惜老公失眠眼光光，被搞醒咗嘅老婆，唔止冇埋怨，仲自動剝光豬，同老公嚟個深入交流。原來呢位人妻深知要老公瞓得着，一次曳曳就可以解決，若然一次唔夠，嚟多幾次就肯定掂！

人妻怪癖 唔少人都有性癖好，而喺Karups製作嘅《Creampie Craving MILFs #2》入面，幾位人妻嘅性癖好就相當特別。片廠搵嚟4位靚偈輕熟女孭飛，包括Eva Brown、Anna Yade 、Lucciana Doll同Klara Dahl，呢幾位人妻平時對於老公求歡，總係斷然拒絕，但當佢哋瞓着咗，不但特別易被對方撩起慾火，更會主動逢迎兼激情四射，而更有趣嘅係，第二朝會將前一晚發生嘅艷事忘記得一乾二淨。有趣嘅劇情、美艷嘅脫星，加埋汁液橫飛嘅床戰，相信四仔迷會睇到血脈沸騰。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：雖然《Game On》同《Creampie Craving MILFs #2》都係高質之作，但講到話題性，始終及唔上由Francesca Le自導自演嘅《Francesca Le Is A Hotwife #5》，一來搵咗老公粉墨登場，二來自爆閨房秘密，仲會同其他男脫星進行連場床戰，思想真係勁開放呀！

撰文：魂