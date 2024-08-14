今夜一丁：天然肉彈「泰」犯規

咪以為巨乳萌妹只有日本寫真界至有，喺泰國亦有一位胸懷巨乳，而且萌味十足嘅性感模特兒兼網紅，可謂「胸猛」得嚟又可愛，實在太犯規了，佢就係Nui Nui Milkoo喇！

福利十足 如果你鍾意萌味索女，又係胸奴迷嘅話，由今日開始，有個名字你一定要識，就係Nui Nui Milkoo，事關佢唔單止樣子甜美可愛，而且胸前仲擁有一對分量十足嘅天然H Cup爆乳，能夠輕易俘擄男士們嘅歡心，最重要係佢嘅寫真福利度十足，難怪自出道以來人氣不斷飆升。

出生於泰國曼谷嘅Nui Nui Milkoo，原來細個時係百厭妹，鍾意整蠱做怪而成為家人及朋友嘅開心果，而佢坦言一直冇諗過做模特兒，後來喺偶然機會下接觸到模特兒行業，便好嚮往呢種自由度相當高嘅工作，直至有次跟朋友到清邁旅行時，被星探發掘而入行，自此成為模界一員。

挑戰尺度 萌味十足加一副乳牛級身材，Nui Nui Milkoo甫出道便展露胸前優勢，為多個內衣及泳衣品牌拍攝廣告，及後更成為攝影師嘅寵兒而密密接Job，同時佢又推出網上寫真，唔單止令人氣不斷上升，吸金力更係強勁。

之但係大量嘅工作，令到佢身心俱疲，為咗健康着想，佢便決定集中喺攝影模特兒及性感網紅工作上，讓自己有充足時間休息，同時保持最佳狀態示人。事實上，喺模界出道冇耐，佢便已開始經營社交帳號，從最初偶爾分享福利照，到後嚟決定全身投入網紅事業，隨住寫真嘅露肉度愈嚟愈高，佢便開始經營OnlyFans帳號，每一張相都係挑戰尺度底線，難怪有粉絲稱睇Nui Nui Milkoo嘅寫真時一定要準備定紙巾，慎防會睇到流鼻血喎！

Profile

出生地：泰國

身高：162cm

三圍：36H-24-36

社交網站

萌度十足嘅Nui Nui Milkoo，嗰對巨型車頭燈可謂極品，唔單止渾圓夠彈力，側漏嘅視覺效果更係充滿威力，難怪佢嘅OnlyFans帳號人氣十足，果然要紅就要夠「胸」！

撰文：魂