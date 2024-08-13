今夜一丁：上西怜 乳溝勁吸睛

好多女仔為咗吸引男士嘅目光，就算係平胸，依然希望夾出一條事業線，但查實有啲嘢真係冇得勉強，否則等同自暴其短！今日為大家介紹嘅上西怜，心口嗰條乳溝就真係勁，甚至可以令大家嘅目光難以離開！

身材激凸 喺日本寫真界，女優之間發展出情同姊妹嘅友誼可以話係相當普遍，但擁有血緣關係嘅真實姊妹就比較少，除咗山中真由美同山中知惠之外，仲有一對係來自同一支偶像團隊NMB48，就係上西惠同上西怜。身為家姐嘅上西惠，綺麗迷人，好有女人味，而今年23歲嘅細妹上西怜，唔止年齡後生啲，顏值一啲都唔輸蝕，仲散發出清新爽朗嘅氣質。講到身材，細妹比家姐更勝一籌，一來肌膚嫩白又富彈性，二來胸前對F奶更大更挺，輕輕鬆鬆就能夾出深長事業線，仲喺最近獲封「困住目光的乳溝」！

人氣高企 上西怜喺2016年以NMB48第5期成員身份出道，憑住清純得嚟又有啲性感嘅形象，俘虜大量支持者，成為隊中嘅主將，聲勢甚至蓋過前成員白間美瑠！另外，自從怜妹喺2020年開始拍寫真，人氣更勁，除咗第一本個人寫真集《水の温度》獲得理想銷量，又喺「全日本寫真偶像大獎2020」中贏得「LIVE部門獎」，因而被封為「偶像界No.1逼力Body」，亦有「NMB最強BODY」之稱！

順帶一提，怜妹喺偶像界同寫真界都相當受歡迎，加上形象健康正面，所以連職業籃球大阪Evessa都搵佢做應援大使。呢隊波咁有眼光，相信球迷數字可望直線上升！

社交網站 上西怜除咗拍寫真，亦以藝能團體成員身份四處表演，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向。

Profile

出生地：日本滋賀縣

年齡：23歲

身高：5呎1吋

三圍：35F-23-34

撰文：賢