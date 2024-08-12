色日放送：誘人運動Look 眼球大滿足

大型運動賽事啱啱圓滿結束，打開電視冇賽事睇，突然間覺得有啲空虛，如果你都有呢種感覺嘅話，不妨睇吓日本AV界嘅「運動裝系列」，原因係一眾又索又好身材嘅女優換上貼身嘅運動服，唔單止令身段顯得更加誘人，而且活力十足，喺床上同男優砌到高潮迭起，真係睇到人雄風大爆發呀！

另類治療 喺S1出品嘅《為部活少女進行調情治療》入面，未步奈奈係一位熱愛運動嘅美少女，由於長期做劇烈運動，搞到肌肉出現勞損，呢日佢就去搵專業按摩師正浩治療，期間正浩雙手喺奈奈身上摸來摸去，感受到鮮嫩嘅肌膚以及彈力十足嘅肉地，不禁慾火高漲，忍唔住喺奈奈身上各個敏感點施以調情按摩，加上催情香薰精油，果然令奈奈慾火上升，完全唔抗拒正浩嘅進一步行為！完事之後，奈奈感到全身放鬆，自此經常搵正浩進行另類治療，以求滿足私慾。

互相吸引 於美人魔女推出嘅《可愛美麗人妻在健身房回家的路上瘋狂激戰》當中，橘瑪麗呢位大波美人妻，平時最鍾意換上一套性感運動服去健身室做運動。某日下午，佢如常喺健身室做完運動返屋企，途中有兩名男子畀佢嘅汗水氣味所吸引，主動上前搭訕，而橘瑪麗即時發晒姣，跟對方去附近酒店爆房大玩3P！原來兩位男士係有備而戰，帶齊各種震動玩具招呼麗妹，二人之後再聯手圍攻，令橘瑪麗高潮迭起無法招架。

精英盡出 片廠Prestige製作嘅《體育服流汗SEX 4本番》，講述美之嶋惠理係一個精力無窮嘅美少女，每次做完運動之後，都好需要男人嚟滿足慾望，而惠理又靚女又好身材，根本身邊不乏男人，而且仲係同佢一樣咁精力旺盛嘅運動精英，所以唔使怕「食得唔夠飽」！好似惠理打完排球之後，男教練就同佢上床嚟個體質鍛煉，而玩完田徑運動兼贏咗比賽，惠理又同幾個男隊友嚟個更衣室大混戰慶祝，真係夠晒Happy呀！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：今日為大家介紹嘅3部運動裝作品中，本仙最鍾意未步奈奈主演嘅《為部活少女進行調情治療》，原因係奈奈樣子俏麗又甜美，身材仲弗到漏油，飾演運動少女角色，簡直就係為佢度身訂造！而佢接受調情按摩嘅時候，表現夠晒肉緊，由怕醜到享受嘅變化過程，令人睇得相當興奮！

撰文：賢