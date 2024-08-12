今夜一丁：怕醜妹蛻變 愈露愈自信

家陣只要透過社交平台，怕醜仔女都可以識到朋友，只係呢位美國怕醜妹Layla Rayne卻唔單止識到好多朋友，更吸納一眾粉絲，成為人氣性感網紅，名成利就，吸金力強！

累積人氣 性格怕醜嘅人，喺識朋友上確係會帶嚟唔少障礙，原因係唔敢同人溝通同表達自己，講多兩句就面都紅晒！不過喺網絡上就唔同喇，唔使面對面傾談，信心自然大好多，而出生於美國德薩斯州嘅Layla Rayne便對此感同身受。

可能大家都估唔到，又靚女又身材火辣嘅Layla Rayne，原來細個時好怕醜，跟人見面會不知所措，直至升讀大學，佢開設社交帳號，分享日常生活點滴同自拍照，希望可以識到更多朋友，只係佢冇諗過呢個帳號，係令佢日後成為性感網紅嘅契機！皆因樣靚身材正嘅佢，即使着得密實仍難掩誘人身段，每次Po自拍照都會吸引到男網民瘋狂派Like，慢慢便累積到人氣，亦因為咁，令佢萌生成為網紅嘅諗法。

愛心爆棚 初時Layla Rayne都擔心家人會反對，卻估唔到獲得父母嘅支持同鼓勵，為佢打下一支強心針，令佢更加放膽去做，大派比堅尼福利照益街坊，結果喺短短時間內吸納到一大批粉絲，同時成為唔少男網民嘅女神添！喺充滿信心嘅情況下，Layla Rayne嘅網紅事業發展得相當順利，而佢坦言最令自己滿足嘅，在於隨住佢嘅寫真露肉愈多，人氣愈嚟愈高，生活圈子亦變得愈嚟愈大，自信心更係愈嚟愈強，仲經常喺網上分享笑話逗粉絲開心添！

雖然佢嘅網紅事業發展如日中天，但Layla Rayne不但冇當自己係明星，更經常行善，除咗樂於幫助弱勢社群外，每當有時間更會去做義工，確係位人美心善嘅性感網紅。

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：34F-25-36

社交網站 擁有迷人身段嘅Layla Rayne，坦言玲瓏浮凸嘅身材係靠苦練得嚟，每日除咗到健身室做Gym外，更進行嚴格嘅飲食控制，務求所影出嚟嘅寫真都係最佳嘅狀態。

撰文：魂