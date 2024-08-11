色日放送：精心設局 瞓身報復

超級英雄電影有「復仇者聯盟」系列， 而日本AV界亦有「復仇系列」，雖然當中嘅男女主角冇特異功能，但係佢哋會精心策劃復仇大計，更唔介意犧牲色相引誘對方上床，務求復仇成功，真係大快人心呀！

不能自拔 喺Madonna出品嘅《惡女NTR奪走你的老公作為復仇》入面，椎名由奈搬到一幢公寓居住，點知鄰居三田太太非常之唔友善，小小事就大吵大鬧，由奈終於忍無可忍，決定進行復仇計劃！第一步就係向三田先生拋媚眼，果然好快就令對方心動，跟住由奈就勾引對方返屋企激戰，就係咁，搞到三田先生愈來愈不能自拔，最後決定同老婆離婚！而由奈見到三田太太被老公拋棄嘅可憐樣子，不知幾咁心涼呀！

變臉榨乾 於FALENO推出嘅《離婚一年之後老婆變成外遇對象的樣子》當中，浩成背住老婆偷食天使萌，後來畀老婆揭發，結果離婚收場。一年之後，浩成每日都過住空虛嘅生活，有一日

天使萌突然搵上門，話好想再續前緣，浩成梗係(舌累)飯應啦，於是兩人每日都上床盡情曳曳！然而，浩成覺得有啲奇怪，萌妹以前冇咁飢渴，點解家陣晚晚都要執三劑先夠喉呢？不過浩成亦冇諗咁多，一於盡量滿足萌妹嘅需要，最後搞到身體愈來愈虛弱！原來真相係，前妻為咗報復，整容變成天使萌嘅樣子，目的就係要榨乾前夫浩成，搞到佢縱慾過度至不舉！

上門求歡 片廠SHARK製作嘅《看到她將要結婚我決定要報復》，講述音樂人草太嘅音樂事業得以起飛，全因得到女友鈴乃宇都嘅支持同鼓勵，但後來宇都覺得同草太三更窮、五更富嘅生活靠唔住，所以決定分手。半年後，草太得悉宇都另結新歡並將會結婚，因而又嬲又妒忌！呢日佢借頭借路搵上宇都嘅屋企求歡，由於佢對宇都身上每個敏感位都瞭如指掌，所以好快就令宇都高潮迭起，最後中出收場，而草太嘅目的就係想令宇都懷孕，搞到佢結唔成婚，兼感受被人飛嘅滋味，乜仇都報晒！

撰文：賢