世界Cup：愛澤幸子大本命I級爆乳

話咁快2024年已經過咗一半有多，喺過去呢半年有乜嘢人、物、事令你留下深刻印象，忍唔住要畀個「Like」呢？喺日本寫真界就有一位被譽為本年度大家都LIKE嘅爆乳妹出現，佢就係今期「世界Cup」主角愛澤幸子！

惹人憐愛 巨乳妹一向係日本寫真界渴求嘅獵物，但對波大得嚟又要有觀眾緣，真係可遇不可求，而今日為大家介紹嘅愛澤幸子，被譽為「2024年之大本命」，當中所謂「大本命」係指大家都鍾意嘅嘢，換句話講，即係多人Like啦！究竟今年23歲嘅幸子有乜嘢賣點咁得人歡心？先講個樣，幸子有一副天真可愛嘅童顏，望落去楚楚可憐，又帶有幾分呆萌感覺，令人好想照顧佢，感覺同剛剛出道嘅童顏爆乳掌門人篠崎愛有幾分相似！講到身材，幸子嘅上圍激凸，就算淨係着便服都一樣咁吸睛，唯一缺點係條腰粗咗啲，但觀感上比起師姐篠崎愛更勝一籌！

氣勢如虹 愛澤幸子咁好波，行出街自然惹人注目，上年更吸引到星探上前搭訕，成功游說佢加入寫真界。不過，幸子拍寫真只屬於兼職性質，事關佢嘅正職係護士，家陣仲要返工，得閒先會接寫真拍攝工作賺外快。

講返幸子嘅寫真事業，可以話係平地一聲雷！事關佢係好多男士鍾意嘅童顏巨乳妹，所以第一次為處女寫真碟舉行嘅宣傳會，門票被搶購一空，可以話係氣勢如虹！不過，阿妹話拍寫真唔係想像中咁容易，皆因佢自認係懶人，平時甚少運動，偏偏拍寫真嗰陣，成日要跑跑跳跳，又要做出好多展示柔軟度嘅動作，結果搞到肌肉痠痛，認真慘慘豬！

客觀評乳 Cup數：I

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：呢對木瓜奶又大又白嫩，驟眼望落去比佢個頭仲要大，係不折不扣嘅激凸爆乳。

社交網站 近期愛澤幸子有好多寫真拍攝工作，登入其社交網，就會睇到拍攝花絮，仲有部分大家都鍾意睇嘅靚相添！

Profile 年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：41-24-35

撰文：賢