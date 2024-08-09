今夜一丁：Ashlyn Sharp選美冠軍 三線吸金

唔少性感網紅都有正職，而最常見嘅就係模特兒，只係呢位樣索身材正嘅美國性感網紅Ashlyn Sharp，除咗模特兒之外，佢仲有另一個身份相信冇乜人會估得到！大家想知的話，就要睇埋落去喇！

天生麗質 點樣將網絡人氣轉化成為金錢，係唔少性感網紅一直思考嘅問題，而出生於美國德薩斯州休斯敦嘅Ashlyn Sharp，佢嘅吸金手段又係點呢？

天生麗質嘅佢，擁有迷人美貌及火辣身材，不過佢從未諗過做模特兒同網紅，反而想成為一名演員，喺大學時期便修讀演藝課程，為圓演員夢做好準備。畢業後，為加入娛樂圈，佢參加多個選美比賽做踏腳石，結果屢次喺比賽中贏得冠軍，憑住呢啲優異成績，令佢對日後發展演藝事業充滿信心。可惜嘅係，雖然多次奪冠，但卻未能為佢開拓演藝之路。

傳授技巧 不過冇諗過放棄嘅Ashlyn Sharp，為咗提升知名度，喺2021年開始經營社交帳號，卻估唔到成為事業轉捩點。當時佢不但將參加選美比賽嘅照片放上網，又分享性感比堅尼照，結果憑住奇峰突出嘅身材，吸引到模特兒事務所嘅注意，就係咁，展開了咗模特兒生涯，更憑住火辣寫真成為炙手可熱嘅性感網紅。

不過最出乎Ashlyn Sharp意料嘅係，隨住佢嘅人氣不斷攀升，竟然吸引到唔少女粉絲向佢請教選美比賽心得，因此佢喺2022年時成立選美顧問公司，一邊傳授比賽技巧，一邊繼續發展性感網紅及模特兒事業，喺三線吸金下，真係搵個盤滿缽滿。

Profile

出生地：美國

身高：165cm

三圍：34F-24-35

社交網站

近年積極發展選美顧問事業嘅Ashlyn Sharp，雖然寫真產量減少，但尺度卻愈嚟愈大，而佢解釋係想趁青春留倩影，同時晒波益粉絲！

撰文：魂