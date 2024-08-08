今夜一丁：本鄉愛 甜美靚偈萬人迷

好嘢自然多人爭，喺競爭激烈嘅日本AV界，片廠之間成日會互相挖角，有機會轉會、跳槽嘅女優，當然係高質素啦！就好似今日為大家介紹嘅本鄉愛，樣靚偈又正，難怪能成為萬人迷！

戰鬥格身材 日本AV界競爭激烈，片廠之間互相挖角係好常見嘅事，好似FALENO旗下嘅猛將天使萌、橋本有菜、吉高寧寧都係從S1拉攏過嚟，當然S1亦不甘示弱，早前就成功撬走F廠嘅「親生女」，佢就係家陣已成為萬人迷嘅本鄉愛！

現年24歲嘅本鄉愛，擁有一張甜美面孔同一雙清澈無邪嘅大眼睛，可以話係人見人愛，笑起上嚟仲好有少女味添，無論係青澀少男抑或成熟大叔，都會被佢迷到陀陀擰。講到愛妹嘅身材就更吸引，上圍對F奶脹卜卜，加埋腰幼臀又翹，好有曲線美，換上性感比堅尼，成副戰鬥格，超正！

揚威「奧斯卡」 本鄉愛係一名海歸妹，曾經喺美國同加拿大住過一段日子，之後回流日本生活。讀大學時修讀護理嘅愛妹，有別於其他同學仔，畢業後有護士唔做，寧願犧牲色相，選擇投身AV界，外人或者會覺得奇怪，但原來佢之所以讀護理，純粹對人體構造感興趣，加上見到深田詠美憑住AV女優身份喺網絡上撈得好掂，於是有樣學樣。

2020年愛妹以FALENO專屬女優身份出道，好快憑住出色嘅小惡魔風格上位，仲喺人稱「AV界奧斯卡」嘅Sky PerfecTV成人放送大賞中，奪得「最有價值女優」及「最有技術女優」兩個大獎，成為當屆嘅雙冠王，後來更吸引到大廠S1垂青，將佢收歸旗下添！家陣本鄉愛嘅人氣已衝出日本，試過喺韓國嘅水着表演活動同台灣嘅大型成人展覽中亮相，並得到現場觀眾嘅強烈歡呼，可以話係新一代嘅AV界萬人迷！

Profile

出生地：日本

年齡：24歲

身高：5呎2吋

三圍：34F-23-34

社交網站

身為萬人迷嘅本鄉愛，深明粉絲支持嘅重要性，所以經常向網友派福利，登入社交網，除咗知道佢嘅最新動向，包括幾時有打機直播之外，仲可以搵到大量勁養眼嘅靚相。

撰文：賢