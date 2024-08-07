色日放送：貴婦冇得惡 賣肉更快樂

做人忌一朝得志語無倫次，事關人有三衰六旺，一旦風光不再，苦果要自己食番晒！AV業界資深人士神仙乙話呢種情況喺日本AV界好常見，講緊嘅係社長夫人系列，本來冷艷高傲嘅社長夫人，平時唔識尊重人，當失勢冇得惡，即淪落到被人任意玩弄嘅下場！

欲罷不能 喺S1出品嘅《擁有自己所仰慕的美貌社長夫人》入面，葵司嫁咗畀一位年邁社長，本來過住貴婦生活，可惜嘅係老公先行一步，仲遺下大筆巨債，可以話係雙重打擊！為咗還債，葵司只好向債主正浩求助，殊不知呢位年輕企業家一直垂涎其美色，於是趁機要求葵司用身體抵債！雖然肉體被正浩百般玩弄，但葵司卻享受到前所未有嘅快感，到咗後來，就算債務清晒，葵司仍主動搵正浩尋歡。

下海受辱 由E-BODY出品嘅《破產的社長夫人投身風俗業》，講述七瀨愛麗絲嘅老公係一間創投公司嘅老闆，唔止生活富貴，兩公婆對眼仲生喺額頭，對其他人一啲都唔客氣！但好景不常，老公嘅生意上得快時落得仲快，最終搞到破埋產！為維持生計，愛麗絲只好瞞住老公去做應召女郎，某次上門「送外賣」，竟遇上曾受過佢兩公婆氣嘅冤屈男，對方自然有仇報仇，玩到愛麗絲死去活來！之後，呢個男人仲聯絡埋其他受過氣嘅夥伴，齊齊同愛麗絲嚟個4P激戰，誓要喺床上狠狠教訓呢位過氣貴婦！

慘被玩弄 喺AQUA MOLE出品嘅《社長夫人被出賣換取貸款》，末廣純嘅老公生意失敗，急需一筆貸款周轉，而為咗得到財務公司老闆批出貸款，呢個賤格老公居然將美艷迷人嘅老婆出賣，安排佢用肉體招呼一班如狼似虎嘅財務公司老闆！可憐嘅末廣純只好身披名貴外衣去做老闆們嘅床上玩伴。收到呢個消息之後，老公嘅其他債主又話要嚟收利息，於是末廣純一次又一次被老公推去同債主們交歡。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向渴望可以躋身上流社會，同啲名媛打番幾場友誼波，可惜事與願違，惟有透過日本AV界嘅社長夫人系列，隔住屏幕感受一下同貴婦激戰嘅樂趣！喺今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意末廣純主演嘅《社長夫人被出賣換取貸款》，原因係女主角成熟有韻味，扮起貴婦入型入格，喺戲中又被賤格老公連番出賣，慘情得嚟又夠晒激情，令人睇得過癮！

撰文：賢