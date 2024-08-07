歡樂性講堂：暑假青少年易患輕度性沉溺

Q：我是15歲高中男生，升初中已不時有那種需要去自行解決，通常會在睡前和洗澡時發洩，不知道為何會愈來愈想發洩？現在放暑假，幾乎每天發洩一兩次，但近來卻發現興奮時它是半軟狀態。加上晚晚打機和看體育比賽，差不多凌晨4點才睡。睡至中午起床，睡眠時數足夠，想知那話兒半軟和夜睡有關嗎？若不幸長期半軟又會演變成陽萎嗎？阿噹

A：青春期階段中的少年人有自慰需要是正常生理現象，但切忌縱慾。的確有不少個案顯示，青少年男性在閒暇的日子較易陷入輕度性沉溺的狀態中，而那並非生理需要，屬於心癮居多。身體存在自我調適和自我保護機制，男性若壓抑過度便會出現夢遺以作自我調適；若放縱過度則會產生自我保護，換言之身體不會讓心癮無止境地延續。

當性發洩過於頻繁，超出了身體負荷極限，為免打垮性機能運作，身體會先發出警號，例如閣下所描述的半軟狀態正是警號之一。明顯的警號還包括勃起困難、舉而難堅、堅而難久等陰莖功能失控情況。假如男性仍持續內耗，腦部會發出信號直接關閉性機能運作，那便是陽萎了。所以閣下必須正視現時的身體警號，避免性功能障礙進一步惡化。

夜睡會擾亂生理時鐘，睡眠時數足夠並不代表那是優質的睡眠狀態。晚晚捱夜有損健康質素，還要在睡前發洩，倦極而睡，身體根本挺不住而抗議了。趁未弄壞身子和及後難以抽身，閣下應注視輕度性沉溺問題，盡快重新自律，減少頻密度，若情況依然不理想，便要進一步嘗試以短期禁慾去讓性機能慢慢恢復。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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