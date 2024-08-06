今夜一丁：石浜芽衣 電眼E奶妹

所謂「有志者事竟成」，只要鎖定目標，加上努力地去實現，終有一天能如願以償！好似電眼E奶妹石浜芽衣，最近就夢想成真，推出第一本實體寫真集，而為咗回報大家嘅支持，更加首次裸露上半身演出添！

夢想成真 石浜芽衣喺2022年成功通過面試，加入美少女組合「彩虹征服者」，成為後備成員。據講，芽衣本來冇諗過要做藝能偶像，直至某日喺學校課堂上，被問到有乜嘢夢想職業時，老師見佢一啲頭緒都冇，外表又生得唔錯，就建議佢可以試吓加入藝能界。雖然有幸入行，但芽衣一開始都要接受連串特訓，克服唔識跳舞嘅弱點，先可以順利成為組合嘅正式成員，所以唔係純粹靠個樣上位！

最近芽衣又有喜訊傳出，就係推出第一本實體寫真集！唔講唔知，阿妹係一位寫真迷，屋企收藏咗超過30本寫真集，自從加入寫真女優行列，一直希望有機會出番一本，而呢次夢想成真，梗係要報答支持者喇，所以當中會有唔少性感演出，甚至裸背上陣添！

胴體吸睛 喺日本寫真界，唔少女優都有另一個身份，但大家千祈咪心邪，唔係話佢哋背後從事乜嘢非法勾當、出賣肉體之類，而係想講呢啲靚女好多時來自藝能偶像組合，好似I Cup波霸女星天木純、出身於「電波組.inc」嘅鹿目凜、「彩虹征服者」嘅台柱根本凪等等，而今日為大家介紹嘅石浜芽衣，正正係根本凪嘅師妹！

現年21歲嘅芽衣，天生一副明星相，特別係一雙大眼睛，成日水汪汪，夠晒電力，足以迷到一班麻甩佬暈晒大浪！身材方面，阿妹係就係矮咗啲啲，但好有曲線美，上圍對E奶脹卜卜，屁股又圓又光滑，加埋肉地鮮嫩白淨，猶如剛剛剝殼嘅雞蛋，呢副靚偈實在係好吸睛！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎1吋

三圍：35-24-36

社交網站 石浜芽衣係「彩虹征服者」嘅活躍成員，有唔少舞台演出，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向，亦會睇到部分養眼靚相。

撰文：賢