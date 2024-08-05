色日放送：豪放模特兒 任人擺甫士

好多模特兒受過專業訓練，行步路都特別有台型，更何況係擺個甫士呢！AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV界有唔少女優係模特兒出身，佢哋唔止樣靚身材正，喺演出床戲時，動作優美，姿態撩人，識得點樣展現身上最誘惑嘅地方，唔到你唔服！

初顯騎功 喺IDEAPOCKET出品嘅《奇跡之混血兒姐姐》入面，朝宮來奈係一位擁有5呎7吋高嘅美艷姐姐，喺外國回流日本之後，做過寫真模特兒同賽車女郎，最終決定下海拍AV！雖然來奈係初試啼聲，面對男優做出各種猥褻動作時有少少怕醜，但係整體表現都唔錯，更成功利用自己嘅靈活腰肢同長長美腿，喺男優身上發揮出流暢嘅騎乘功夫，睇落有板有眼，假以時日，分分鐘可以成為天川空之後嘅另一位騎乘天后。

巨乳辣妹 喺Moodyz出品嘅《當年收入一億日圓的模特兒長大成H奶》，女主角本城翼係一位擁有H奶嘅辣妹，仲要成個人散發住青春氣息添！曾經做過模特兒嘅佢，由於好想體驗一下被猛男侍候嘅快感，膽粗粗投身AV界。一班AV男優見到本城翼咁正，好似螞蟻見到蜜糖咁開心，於是出盡全力同呢位巨乳美人砌到天翻地覆！不過，大家又唔使怕翼妹承受唔住，皆因佢喺同男優互動過程中，發覺自己屬於受虐性體質，對方愈粗暴，快感愈強烈，唔怪得之佢愈玩愈陶醉啦！

喪嗒同事 由ALICE JAPAN出品嘅《我無法抗拒美腿模特兒的誘惑》，講述身高有成5呎8吋嘅佐野由真曾經做過模特兒，最近就去咗一間公司做辦公室女郎。由於阿妹有一對迷人長腿，仲要着埋黑絲，所以喺公司出出入入都會引起男同事注意。最抵死嘅係，由真經常有意無意咁露出大半個屁股，有時又會酥胸半露，搞到男同事神不守舍之後，就會主動勾引，將男同事帶到無人騷擾嘅角落做愛做嘅事！之後由真嘅荒唐行徑畀上司知道，佢索性誘惑埋男上司，等公司上上下下都成為佢用嚟滿足慾望嘅性奴！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：提起模特兒，大家都會諗起身材高挑嘅靚女，但有一點好值得留意，就係入得日本AV界搵食嘅模特兒，上圍特別豐滿！正如今日介紹嘅女優，身材夠晒火辣，本仙最鍾意佐野由真，佢喺《我無法抗拒美腿模特兒的誘惑》一片嘅演出夠淫夠放蕩，簡直就係經典高大癡女綾乃梓嘅翻版，令人睇到大呼過癮！

撰文：賢