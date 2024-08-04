有性趣：AirTag查行蹤 證男友出軌

有拉丁血統嘅Carol Lekker，係巴西性感女網紅，憑住火辣身材成名，先後為多本男士雜誌拍攝大尺度寫真，IG擁有超過34萬粉絲！早前佢喺做緊網絡直播時，被粉絲問到有冇被男友背叛嘅經歷，佢就話最近先踢爆男友出軌，至今仍未治愈情傷，之所以發現真相，係因為佢偷偷喺男友車上擺放AirTag，原本只係出於好奇心，想知對方去咗邊，但慢慢從每日睇幾分鐘，到後來持續睇幾個鐘。某日阿妹得知男友去健身室，諗住跟埋上去，畀對方一個驚喜，但抵步時唔見男友蹤影，而個衰佬仍堅稱自己正在健身，於是佢透過AirTag查看，發現對方喺另一個地方。經過一番追問，男友終於肯坦白，話自己同另一個女人喺一齊。Carol Lekker話，自己家陣仍未能投入新戀情，因為唔知邊個男人值得信任喎！